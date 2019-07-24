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РИА Новости
Культура

Уэсли Снайпс прокомментировал расстроенным фанатам перезагрузку "Блэйда"

05:25
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© REUTERS / Chris PizzelloАмериканский актер Уэсли Снайпс
Американский актер Уэсли Снайпс
© REUTERS / Chris Pizzello
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский актер Уэсли Снайпс, получивший известность после роли охотника на вампиров в трилогии "Блэйд", ответил на комментарии расстроенных фанатов по поводу его отсутствия в новой версии фильма, сообщает THR.
"Несмотря на то, что новость стала для меня неожиданностью, все к лучшему. Это бизнес", - сказал актер, который надеялся вернуться к франшизе.
Уэсли Снайпс поблагодарил фанатов за поддержку и поздравил Махершала Али с ролью.
После Comic Con президент Marvel Studios Кевин Файги объявил, что Махершала Али (лауреат премии "Оскар" за фильм "Зеленая книга") хочет сыграть Блэйда.
"Махершала Ал вышел и прямо сказал, что хочет сняться в Блэйде. Вот и все", - прокомментировал Файги.
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КультураУэсли СнайпсКино и сериалыНовости культуры
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