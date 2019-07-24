Уэсли Снайпс прокомментировал расстроенным фанатам перезагрузку "Блэйда"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский актер Уэсли Снайпс, получивший известность после роли охотника на вампиров в трилогии "Блэйд", ответил на комментарии расстроенных фанатов по поводу его отсутствия в новой версии фильма, Американский актер Уэсли Снайпс, получивший известность после роли охотника на вампиров в трилогии "Блэйд", ответил на комментарии расстроенных фанатов по поводу его отсутствия в новой версии фильма, сообщает THR.

"Несмотря на то, что новость стала для меня неожиданностью, все к лучшему. Это бизнес", - сказал актер, который надеялся вернуться к франшизе.

Уэсли Снайпс поблагодарил фанатов за поддержку и поздравил Махершала Али с ролью.

После Comic Con президент Marvel Studios Кевин Файги объявил, что Махершала Али (лауреат премии "Оскар" за фильм "Зеленая книга") хочет сыграть Блэйда.