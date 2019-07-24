Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербэтч 10 августа начнет сниматься в Лондоне в биографической драме Уилла Шарпа об английском художнике Луисе Уэйне, сообщает Deadline.
"Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсировать такой особенный фильм, потому что восхищался работами художника в течение нескольких лет благодаря сериалу "Флауэрсы" Уилла Шарпа. С этого момента я знал, что Шарп сможет идеально рассказать в кино историю о стойкости, творчестве и силе любви Луиса Уэйна", - рассказал актер.
Луис Уэйн — художник Викторианской эпохи. Наиболее известен рисунками, на которых изображал похожих на людей кошек и котят с большими глазами.
В фильме также снимется Клэр Фой ("Корона", "Человек на Луне"), Андреа Райсборо ("Обливион", "Бердмэн") и Тоби Джонс ("Первый мститель", "Дурная слава").