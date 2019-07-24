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РИА Новости
Культура

Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек

00:10
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© The Weinstein Company 2017Бенедикт Камбербэтч в фильме "Война токов" выпущенном The Weinstein Company
Бенедикт Камбербэтч в фильме Война токов выпущенном The Weinstein Company
© The Weinstein Company 2017
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербэтч 10 августа начнет сниматься в Лондоне в биографической драме Уилла Шарпа об английском художнике Луисе Уэйне, сообщает Deadline.
"Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсировать такой особенный фильм, потому что восхищался работами художника в течение нескольких лет благодаря сериалу "Флауэрсы" Уилла Шарпа. С этого момента я знал, что Шарп сможет идеально рассказать в кино историю о стойкости, творчестве и силе любви Луиса Уэйна", - рассказал актер.
Луис Уэйн — художник Викторианской эпохи. Наиболее известен рисунками, на которых изображал похожих на людей кошек и котят с большими глазами.
В фильме также снимется Клэр Фой ("Корона", "Человек на Луне"), Андреа Райсборо ("Обливион", "Бердмэн") и Тоби Джонс ("Первый мститель", "Дурная слава").
Бенедикт Камбербэтч
26 июня, 11:05
В Сети появился трейлер "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем
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КультураКино и сериалыНовости культурыБенедикт КамбербэтчЛондон
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