Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек

"Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсировать такой особенный фильм, потому что восхищался работами художника в течение нескольких лет благодаря сериалу "Флауэрсы" Уилла Шарпа. С этого момента я знал, что Шарп сможет идеально рассказать в кино историю о стойкости, творчестве и силе любви Луиса Уэйна", - рассказал актер.