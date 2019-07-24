Внук Элизабет Тейлор собрался распродать вещи бабушки на аукционе

Элизабет Тэйлор с драгоценностями Bulgari на маскараде в Венеции

© Фото : Victoria and Albert Museum, London Элизабет Тэйлор с драгоценностями Bulgari на маскараде в Венеции

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Внук Элизабет Тейлор Куинн Тиви, который с 2016 года управляет ее имуществом, помогает организовать декабрьский аукцион, на котором представят более тысячи лотов, Внук Элизабет Тейлор Куинн Тиви, который с 2016 года управляет ее имуществом, помогает организовать декабрьский аукцион, на котором представят более тысячи лотов, сообщает THR.

"Мы вели переговоры с House of Taylor около пяти лет, чтобы провести эти торги, потому что видим: интерес к Элизабет Тейлор сохраняется", - сказал исполнительный директор аукционов Julien's Мартин Нолан.

Будет представлена одежда, предметы быта и другие вещи звезды. Например, зелено-черный плащ, который актриса надевала, когда ее пятый муж Ричард Бертон получал орден Британской империи в 1970 году или кожаная байкерская куртка с шипами, в которой актриса пришла в 1992 году на телешоу "Сегодня вечером".

© AP Photo / Bob Galbraith Актриса Элизабет Тейлор на шоу "Сегодня вечером" с Джонни Карсоном, 21 февраля 1992 года © AP Photo / Bob Galbraith Актриса Элизабет Тейлор на шоу "Сегодня вечером" с Джонни Карсоном, 21 февраля 1992 года

А еще костюмы из фильмов "Кулик" (1965 год) и "Зи и компания" (1972 год), платье, созданное к премьере музыкальной картины "Вот это развлечение!" (1974 год) художницей Эдит Хэд и другие наряды.

Мартин Нолан уверен, что продажи на торгах могут превысить пять миллионов долларов. Аукционы Julien's состоятся 6, 7 и 8 декабря в Беверли-Хиллз.