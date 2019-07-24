На Ибице отели могут временно остаться без горничных

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На Ибице восемь тысяч горничных отелей 24 и 25 июля планируют провести забастовку против тяжелых условий труда, из-за чего госмти курорта могут остаться без чистых комнат и свежих полотенец, сообщает Daily Mail.
Организаторы акции также планируют подключить к протесту работниц отелей на Мальорке, Менорке и Форментере.
Горничные утверждают, что работодатели относятся к ним несправедливо, наносят вред здоровью, заставляя трудиться сверхурочно. Они требуют, чтобы руководство каждого отеля на Ибице провело расследование и выяснило, сколько могут работать сотрудники без вреда для здоровья.
Работницы говорят, что уже организовывали митинг в защиту своих прав ранее, но, не смотря на их вклад в поддержания туризма на Балеарских островах, так и не были услышаны,
Физическое напряжение и травмы являются основной причиной, по которой персонал отелей покидает свои рабочие места, пишет издание. И многие сотрудники гостиниц считают, что их "жестко эксплуатируют в нечеловеческих условиях".
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