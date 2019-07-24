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РИА Новости

Украина дает миру уникальный урок демократии

08:00
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Пока украинский ЦИК заканчивает подведение итогов внеочередных парламентских выборов, многочисленные эксперты продолжают анализировать впечатляющую победу партии "Слуга народа".
Партия президента Владимира Зеленского набирает 43,13% голосов по пропорциональной системе. Не менее существенны успехи в одномандатных округах, где представители партии, в большинстве совершенно неизвестные избирателям, исключительно на партийном бренде обошли многих тяжеловесов украинской политики, не одно десятилетие заседавших в Верховной раде.
Стоит признать, что на Украине создана уникальная государственно-политическая система, даже отдаленного сходства с которой нет ни у одной другой страны на постсоветском пространстве.
После распада СССР важнейшим фактором, повлиявшим на государственное строительство практически всех бывших республик, включая Россию, стала ориентация на стандарты и идеалы западной демократии, где сменяемость власти считается едва ли не главным пунктом.
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Более того, даже потеря за прошедшее время розовых очков в отношении западных стран и осознание весьма далеких от демократии реальных механизмов их функционирования не уничтожила привлекательность и актуальность для пост-СССР самих идей. Скорее, это сняло у ряда стран комплексы, ранее имевшиеся из-за постоянных упреков с Запада в недостатке у них свободы и демократии.
Как известно, именно в этом Европа и Штаты обвиняют Россию, Казахстан, Белоруссию и другие государства. Однако у них нет претензий, например, к прибалтийским республикам с институтом неграждан и принципами, гарантирующими недопущение к вершинам власти политических сил, которые пользуются масштабной электоральной поддержкой русскоязычного населения.
В целом же на постсоветском пространстве произошло общественное отрезвление с осознанием нереализуемости идеи абсолютной демократии без каких бы то ни было рамок. Необходимость бесперебойного функционирования государства, интересы национальной безопасности, общественной стабильности, политической преемственности, не говоря уже о сложившейся конфигурации элит, требуют введения тех или иных правил, условий и ограничений. Стало очевидно, что они существуют абсолютно везде, включая страны, которые принято воспринимать как примеры для подражания.
Это, в свою очередь, влечет за собой естественную стабилизацию публичной политики, изменения в которой, разумеется, происходят, но в качестве элемента сложившегося процесса и обычно развиваются постепенно.
Более того: прокатившаяся по постсоветскому пространству в нулевых и десятых годах волна цветных революций только подтвердила в глазах большинства людей утопичность быстрых и радикальных изменений к лучшему в случае прихода к власти якобы совершенно новых лиц. Просто потому, что практика показывает: за "новичками" всегда стоят хорошо известные старые фигуры.
Единственным исключением из общего постсоветского правила стала Украина.
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Предвыборная кампания на Украине: 50 оттенков прежнего
Пять лет назад на все попытки урезонивания сторонники Евромайдана гордо отвечали, что украинцы — свободный народ и если пришедшие к власти революционеры обманут его ожидания, их тоже снесут. И ведь что характерно: они оказались правы. Даже госпереворота на этот раз не понадобилось.
Почти 30 лет независимости, раз за разом сносимые после первого срока президенты (за единственным исключением в виде Леонида Кучмы), две цветные революции, гражданская война — и украинские избиратели выразили феноменальную поддержку актеру-комику, заявившему о политических амбициях за три месяца до того. А спустя четыре месяца они же обеспечивают не менее беспрецедентный результат его партии, накачанной с пустого места в кратчайшие сроки.
Причем даже сослаться на депопуляцию Украины не получается (типа процентов много, а голосов мало). Да, по сравнению с прошлым десятилетием население страны существенно сократилось, что сказалось на количестве избирателей, принимающих участие в выборах. Если в нулевых к урнам приходили 25-28 миллионов человек, то в нынешнем десятилетии — меньше 20 миллионов. Тем не менее этой весной Владимир Зеленский получил 13,5 миллиона голосов, в то время как триумф Петра Порошенко пятилетней давности был обеспечен менее чем десятью миллионами избирателей.
Аналогичная ситуация с парламентскими выборами. В 2014 году тогдашний победитель — "Блок Петра Порошенко" — получил менее 3,5 миллиона голосов, а "Слуга народа" перемахнул за шесть миллионов.
При этом можно быть уверенным, что украинское государство спокойно переживет очередное радикальное обновление своего руководства и публичной политики — что, в общем, абсолютно логично для олигархической в своей основе системы, главные принципы которой — "каждый за себя" и выкачивание быстро оскудевающих ресурсов из страны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель
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Зеленский повторяет за Порошенко. Сможет ли он заговорить сам?
Тут, скорее, невозможно не восхититься тем, что в таких обстоятельствах украинское общество сохраняет прямо-таки неисчерпаемый оптимизм. Оно уже множество раз наступало на грабли, но каждый раз находит в себе силы уверовать в нового кумира и воздвигнуть его на все более высокий пьедестал. Правда, через пару лет его оттуда свергают, но это уже другая история.
Также нельзя не отдать должного кукловодам — как внутренним, так и внешним, которые нашли способ использовать данную удивительную особенность. Причем таким образом, что она не только не создает им никаких неудобств, но и приносит немалую пользу. Вот и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, поздравивший украинский народ с "мощным голосованием за реформу", так думает.
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