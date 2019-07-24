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РИА Новости

"Думала, изменяет дочери": как теща главаря банды сорвала ограбление банка

08:00
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости, Виктория Дубовская. Более 30 разбойных нападений, восемь трупов и попытка ограбления банка — в середине 1990-х "бригада Фарида" наводила ужас на дальнобойщиков и предпринимателей всей Тюменской области. В 2003-м наручники надели большинству членов банды, однако некоторым удалось бежать. На след одного из них оперативники вышли только этим летом.

Убийство на трассе

Около двух часов ночи 29 января 2003-го сотрудники ДПС получили сообщение о двух подозрительных машинах на обочине дороги "Тюмень — Каменка". Патруль выехал на место. Когда старший сержант милиции Алексей Обогрелов с двумя коллегами вышел из служебного автомобиля, чтобы проверить у водителей документы, из салона одной из машин прогремела автоматная очередь. Пуля попала Обогрелову в голову, он скончался на месте. Преступники попытались скрыться.
Милиционеры пустились в погоню, открыли ответный огонь, но беглецов не настигли. На месте преступления осталась вторая машина — пустая. При проверке выяснилось, что брошенная "Нива" числится в угоне.
© Фото : УМВД России по Тюменской областиСтарший сержант милиции Алексей Обогрелов
Старший сержант милиции Алексей Обогрелов
© Фото : УМВД России по Тюменской области
Старший сержант милиции Алексей Обогрелов
Руководство подняло на ноги весь состав уголовного розыска области. Поиск убийц коллеги стал для местных силовиков делом чести. Погибшему было всего 26, но он несколько раз бывал в командировках в Чечне, имел награды.
Спустя двое суток участников перестрелки задержали, и стало понятно, что сотрудникам ДПС на трассе случайно встретились члены одной из самых жестоких банд региона — "бригады Фарида", на счету которой разбои, грабежи, убийства и другие преступления. На группировку охотились уже несколько лет.

"Бригада Фарида"

По версии следствия, 30-летний Фарид Давлятчин сколотил банду еще в 1995-м. К нулевым в его распоряжении было 13 человек, не считая многочисленных сообщников.
Всего группировка совершила три десятка разбойных нападений и восемь убийств. Начинали с налетов на трассах Тюменской области. Готовились основательно: следили за объектом нападения, изучали привычные пути передвижения. Затем переодетые в милицейскую форму бандиты тормозили жертву на трассе. Даже устраивали засады, положив на дорогу ленту с шипами.
Лидер группировки — Фарид Давлятчин
Лидер группировки – Фарид Давлятчин
Лидер группировки — Фарид Давлятчин
Так, в декабре 1995-го преступники дерзко подрезали автомобиль инкассаторов. Давлятчин с подельниками почти в упор расстреляли трех человек, забрали сумку с 340 миллионами рублей (340 тысяч после деноминации) и скрылись. Чтобы не оставлять свидетелей, сделали контрольные выстрелы в голову. Однако один из инкассаторов чудом выжил, сумел на попутке добраться до аэропорта и сообщить о случившемся.
В 1996-м группировка совершила серию нападений на водителей фур. Жертв чаще всего расстреливали и закапывали прямо у дороги. Перевозимый товар забирали и сбывали.
Нескольким жертвам удалось выжить и поделиться с милицией подробностями преступлений. Больше всего оперативников заинтересовал "однорукий бандит в малиновом пиджаке", который участвовал, по словам свидетелей, в нескольких разбойных нападениях. Как установили позднее, это был Игорь Рябков, доверенное лицо Фарида. Правой руки он лишился из-за взрыва самодельной бомбы, которую нес продавать.
Однако, несмотря на яркие приметы, на след преступников не могли выйти несколько лет. Не помогали и попытки поймать банду "на живца": по трассе курсировал подставной грузовой автомобиль с ОМОНом внутри. Силовики еще не знали, что ОПГ "переквалифицировалась".

Ограбление века

Грабитель
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По данным следствия, банда переключилась на ограбления складов и магазинов. Брали брендовые вещи, шубы, косметику, бытовую технику, блоки сигарет.
Часть товара оставляли себе, остальное сбывали либо через цыган, либо через другие магазины. Теперь охрану и случайных свидетелей чаще связывали и запугивали, но не убивали. К ограблениям подходили "творчески". Например, в некоторые точки проникали с помощью подкопа.
Так решили поступить и для главного преступления — ограбления банка. По версии следствия, в 2002-м Давлятчин от знакомого узнал, что скоро в расчетно-кассовый центр в селе Нижняя Тавда привезут крупную сумму. У него созрел дерзкий план: купить соседний с банком дом и сделать подкоп. Хозяева участка отказались от сделки, однако преступников это не остановило: дом облили бензином и сожгли.
На пепелище закипели земляные работы. За месяц грабители прорыли тоннель длиной около 30 метров и тщательно укрепили его досками. Когда до цели оставалось всего несколько метров, план неожиданно сорвался.

"Преступники копали каждую ночь, Давлятчин тоже был на месте, контролировал работу, — рассказали РИА Новости в СУ СК по Тюменской области. — Однако его теща заподозрила неладное: думала, что зять изменяет ее дочери. И стала за ним следить по ночам".

Она быстро выяснила, в чем дело, и, как "человек старой коммунистической закалки", решила предотвратить хищение государственной собственности.
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"Ежедневно названивала в банк, сотрудники отмахивались от ее предупреждений, — уточнили в СК. — Однако в итоге все-таки отправили охранника на проверку. Так и обнаружили подкоп".

Больше 150 лет на всех

"Бригаду Фарида" все же не поймали: теща не стала обращаться в полицию, а в банк звонила анонимно, так как не хотела отправлять зятя в тюрьму.
Однако через несколько месяцев бандиты снова спланировали крупное ограбление. В ночь убийства сотрудника милиции преступники караулили на трассе инкассаторов, которые должны были утром перевозить около двух миллионов долларов. Случайная проверка документов обернулась перестрелкой.
Оперативники задержали почти всех членов банды в течение полугода. Уголовное дело заняло 116 томов. В итоге в 2006-м преступников приговорили к длительным срокам: лидер банды Давлятчин получил 23 года колонии, однорукий Рябков — пожизненное заключение.
© Фото : МВД РоссииРазыскиваемый Сергей Фоминцев
Разыскиваемый Сергей Фоминцев
© Фото : МВД России
Разыскиваемый Сергей Фоминцев
От следствия скрылись Олег Рудник, Артем Усманов и Сергей Фоминцев.
Рудника поймали в 2006-м и приговорили к 15 годам колонии. А Усманов попался полиции только этим летом: его нашли в Московской области. По версии следствия, именно он стрелял из автомата в 2003-м в Обогрелова. Усманов арестован, расследование уголовного дела возобновлено.
Фоминцев до сих пор в бегах.
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