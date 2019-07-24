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РИА Новости

С Борисом во главе: чего ждать России от нового премьера Британии

08:00
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© REUTERS / Toby MelvilleНовый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 23 июля 2019
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 23 июля 2019
© REUTERS / Toby Melville
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 23 июля 2019
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — фигура довольно противоречивая, но заметная на мировой политической сцене. Он не лезет за словом в карман, не боится подмоченной репутации и полон решимости вывести наконец Соединенное Королевство из Евросоюза.

Решительная победа

“Его победа катапультирует Великобританию к выходу из ЕС и к конституционному кризису дома”. Так начинается сообщение об избрании Бориса Джонсона в одном из главных британских новостных агентств.
За него проголосовали 92 тысячи членов Консервативной партии. Победа безоговорочная: у конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, поддержка среди однопартийцев почти вдвое меньше.
Официально Джонсон примет премьерские полномочия в среду, 24 июля, когда его предшественница Тереза Мэй покинет офис. До этого она отправится в Букингемский дворец и увидится с Елизаветой Второй. Королева должна формально назначить Джонсона на пост до того, как он вступит в здание на Даунинг-стрит, 10.
© REUTERS / Oleg Popov/File PhotoМэр Лондона Борис Джонсон. 16 июня 2010
Мэр Лондона Борис Джонсон. 16 июня 2010
© REUTERS / Oleg Popov/File Photo
Мэр Лондона Борис Джонсон. 16 июня 2010

Гроза европейского единства

Александра Бориса де Пфеффель Джонсона прочили в премьер-министры еще три года назад. Ярый и последовательный евроскептик, он, оставив пост мэра Лондона в 2016-м, полтора месяца активно агитировал британцев за выход из ЕС. Его усилия оправдались: на референдуме страна приняла решение покинуть Евросоюз.
Джеймс Кэмерон подал в отставку, и Джонсона считали одним из главных кандидатов в преемники. Но его опередила бывший министр внутренних дел Тереза Мэй. Впрочем, и сам Джонсон тогда не выражал особого желания занять кресло главы правительства.
Перед нынешними выборами Джонсон пообещал однопартийцам, что Британия все-таки покинет Евросоюз до 31 октября 2019 года и исключил продление дедлайна. Такой вариант, в свою очередь, допускал его конкурент, сторонник Мэй, Джереми Хант. Но Борис еще намеревается добиться пересмотра вопроса об ирландской границе и отвергает возможность выплаты ЕС 39 миллиардов фунтов отступных в случае, если Британия выйдет из союза без соглашения.
В последней речи на посту главы правительства Мэй раскритиковала абсолютизм “некоторых политиков”. Британские газеты сочли, что это именно о Джонсоне. Такие политики, по ее словам, ставят собственные взгляды выше всего и не способны к компромиссу.
© REUTERS / Hannah McKay/File PhotoПротивник Brexit в Лондоне
Противник Brexit в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay/File Photo
Противник Brexit в Лондоне

Эффективный управленец

За почти 20 лет политической карьеры 55-летний Джонсон успел и позаседать в парламенте, и поуправлять Лондоном, и позаниматься внешней политикой.
Как мэр Джонсон был вполне успешен. За восемь лет в столице Британии снизилась преступность, жилье стало доступнее, были решены некоторые транспортные проблемы.
В 2016-м Тереза Мэй назначила бывшего мэра министром иностранных дел. Однако, как отмечали критики, тут Джонсону “пришлось все время тратить на извинения перед народами, которые он оскорбил, а не на внешнюю политику”.
Его предшественник Малькольм Рифкинг сетовал, что из-за бурного темперамента Джонсон часто позволяет себе резкие высказывания, которые мировая общественность ошибочно принимает за выражение внешнеполитической линии Соединенного Королевства.
© REUTERS / POOL / Frank AugsteinБорис Джонсон ест мороженое во время посещения Барри-Холмс
Борис Джонсон ест мороженое во время посещения Барри-Холмс
© REUTERS / POOL / Frank Augstein
Борис Джонсон ест мороженое во время посещения Барри-Холмс

Ненавистник России

Но взгляды кандидатов на внешнюю политику — не главное, что волновало консерваторов перед выборами. Точнее, их это совсем не волновало. Лейтмотивом предвыборной гонки был Brexit, отмечает Сергей Шеин, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.
“Принципиально во внешней политике после выборов ничего не изменится”, — указал собеседник РИА Новости. И напомнил, что Джонсон отличился резкой антироссийской риторикой. “Признавался в русофильстве и то же время выступал сторонником продления санкций”, — добавил эксперт.
“У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений”, — заявил Джонсон после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в 2017 году. Примечательно, что он стал первым за пять лет главой британского дипломатического ведомства, посетившим Москву с официальным визитом.
© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool/File PhotoМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Красной площади в Москве. 22 декабря 2017
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Красной площади в Москве. 22 декабря 2017
© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool/File Photo
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Красной площади в Москве. 22 декабря 2017
Джонсон признавал заслуги Москвы в борьбе с международным терроризмом, призывал всех радоваться тому, что армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных одерживает победы. Подчеркивал необходимость конструктивного диалога. Советовал британцам не поддаваться русофобии и уверял, что сам он к россиянам не испытывает неприязни.
В то же время Джонсон — жесткий критик Москвы. Он поддержал санкции после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года. В связи с этим вспоминал русскую классику — “Преступление и наказание” Федора Достоевского. “Мы все знаем, кто виновен, вопрос в том, признается он или его поймают”, — грозил Джонсон.
И выражал сожаление, что демократические нации “потеряли Россию”. “Двадцать лет назад невозможно было представить, что у нас будут такие отношения”, — сетовал он. Хотя при этом подчеркивал, что США не стоит ”демонизировать Россию и загонять в угол”.

Трудный политик

От Джонсона доставалось многим. В 2016-м он раскритиковал Барака Обаму за то, что тот убрал из кабинета бюст “величайшего британца в истории” — Уинстона Черчилля. Джонсон объяснил это тем, что Обама, будучи потомком кенийцев, питает врожденную неприязнь к Британской империи.
Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп называет Джонсона дорогим другом и твердит о торговой сделке, которую заключит с Великобританией после того, как страна покинет ЕС. Однако сам “дорогой друг” отзывался о Трампе весьма нелестно. “Думаю, Трамп абсолютно точно безумен”, — комментировал он обещания президента закрыть въезд в США мусульманам. Джонсон также указывал на “ошеломительный уровень невежества” Трампа, что “ставит под вопрос его способность занимать пост президента Соединенных Штатов”. В довершение Джонсон публично признал одним из худших в своей жизни день, когда его спутали с Трампом в Нью-Йорке.
Нового премьера, видимо, ждет много таких "худших дней", потому что журналисты частенько называют его “мини-Трампом”. “Дородный белый мужчина, презирающий Европу, с растрепанными светлыми волосами, сомнительной личной жизнью и легкомысленным отношением к правде и принципам”, — такого описания “напыщенный и нарциссичный” Джонсон удостоился от одной из крупнейших американских газет.
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБывший мэр Лондона Борис Джонсон. 7 июня 2016
Бывший мэр Лондона Борис Джонсон. 7 июня 2016
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Лондона Борис Джонсон. 7 июня 2016
К этому стоит добавить, что презирает он не только Европу. В 2006 году, когда Лейбористская партия была в кризисе, Джонсон заявил, что с любопытством наблюдает за безумием, охватывающим лейбористов, в то время как консерваторы уже привыкли к "оргиям а-ля Папуа — Новая Гвинея с каннибализмом и убийствами". Уделил внимание афроамериканцам, упомянув их “арбузные улыбки”, явно намекая на стереотип о любви американских чернокожих к арбузам.
Не жаловал Джонсон и азиатов. Китайскую культуру отказывался признавать великой, указывая на ее “нулевое влияние”. В 2013 году нелестно отозвался о студентках из Малайзии, предположив, что они поступают в вузы, только чтобы найти мужей.
Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану он посвятил целое стихотворение. Правда, было оно о "любви" Эрдогана с козлом и заняло первое место в конкурсе самых оскорбительных о турецком лидере. Сирийский президент Башар Асад для Джонсона — монстр и диктатор.
На самом деле его избрание вряд ли изменит российско-британские отношения, и в Москве на этот счет никаких иллюзий нет. “Великобритания проводит линию, совершенно для нас неприемлемую. Причины нам ясны. Все это происходит в рамках политики нынешней команды консерваторов", — отметил в разговоре с РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин. По его словам, главная цель Лондона сейчас — договориться по Brexit и выйти хоть на какое-то приемлемое решение, иначе страну ждут большие сложности.
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