С Борисом во главе: чего ждать России от нового премьера Британии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — фигура довольно противоречивая, но заметная на мировой политической сцене. Он не лезет за словом в карман, не боится подмоченной репутации и полон решимости вывести наконец Соединенное Королевство из Евросоюза.

Решительная победа

“Его победа катапультирует Великобританию к выходу из ЕС и к конституционному кризису дома”. Так начинается сообщение об избрании Бориса Джонсона в одном из главных британских новостных агентств.

За него проголосовали 92 тысячи членов Консервативной партии. Победа безоговорочная: у конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, поддержка среди однопартийцев почти вдвое меньше.

Официально Джонсон примет премьерские полномочия в среду, 24 июля, когда его предшественница Тереза Мэй покинет офис. До этого она отправится в Букингемский дворец и увидится с Елизаветой Второй. Королева должна формально назначить Джонсона на пост до того, как он вступит в здание на Даунинг-стрит, 10.

Гроза европейского единства

Александра Бориса де Пфеффель Джонсона прочили в премьер-министры еще три года назад. Ярый и последовательный евроскептик, он, оставив пост мэра Лондона в 2016-м, полтора месяца активно агитировал британцев за выход из ЕС. Его усилия оправдались: на референдуме страна приняла решение покинуть Евросоюз.

Джеймс Кэмерон подал в отставку, и Джонсона считали одним из главных кандидатов в преемники. Но его опередила бывший министр внутренних дел Тереза Мэй. Впрочем, и сам Джонсон тогда не выражал особого желания занять кресло главы правительства.

Перед нынешними выборами Джонсон пообещал однопартийцам, что Британия все-таки покинет Евросоюз до 31 октября 2019 года и исключил продление дедлайна. Такой вариант, в свою очередь, допускал его конкурент, сторонник Мэй, Джереми Хант. Но Борис еще намеревается добиться пересмотра вопроса об ирландской границе и отвергает возможность выплаты ЕС 39 миллиардов фунтов отступных в случае, если Британия выйдет из союза без соглашения.

В последней речи на посту главы правительства Мэй раскритиковала абсолютизм “некоторых политиков”. Британские газеты сочли, что это именно о Джонсоне. Такие политики, по ее словам, ставят собственные взгляды выше всего и не способны к компромиссу.

Эффективный управленец

За почти 20 лет политической карьеры 55-летний Джонсон успел и позаседать в парламенте, и поуправлять Лондоном, и позаниматься внешней политикой.

Как мэр Джонсон был вполне успешен. За восемь лет в столице Британии снизилась преступность, жилье стало доступнее, были решены некоторые транспортные проблемы.

В 2016-м Тереза Мэй назначила бывшего мэра министром иностранных дел. Однако, как отмечали критики, тут Джонсону “пришлось все время тратить на извинения перед народами, которые он оскорбил, а не на внешнюю политику”.

Его предшественник Малькольм Рифкинг сетовал, что из-за бурного темперамента Джонсон часто позволяет себе резкие высказывания, которые мировая общественность ошибочно принимает за выражение внешнеполитической линии Соединенного Королевства.

Ненавистник России

Но взгляды кандидатов на внешнюю политику — не главное, что волновало консерваторов перед выборами. Точнее, их это совсем не волновало. Лейтмотивом предвыборной гонки был Brexit, отмечает Сергей Шеин, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

“Принципиально во внешней политике после выборов ничего не изменится”, — указал собеседник РИА Новости. И напомнил, что Джонсон отличился резкой антироссийской риторикой. “Признавался в русофильстве и то же время выступал сторонником продления санкций”, — добавил эксперт.

“У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений”, — заявил Джонсон после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в 2017 году. Примечательно, что он стал первым за пять лет главой британского дипломатического ведомства, посетившим Москву с официальным визитом.

© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool/File Photo Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Красной площади в Москве. 22 декабря 2017 © REUTERS / Stefan Rousseau/Pool/File Photo Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Красной площади в Москве. 22 декабря 2017

Джонсон признавал заслуги Москвы в борьбе с международным терроризмом, призывал всех радоваться тому, что армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных одерживает победы. Подчеркивал необходимость конструктивного диалога. Советовал британцам не поддаваться русофобии и уверял, что сам он к россиянам не испытывает неприязни.

В то же время Джонсон — жесткий критик Москвы. Он поддержал санкции после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года. В связи с этим вспоминал русскую классику — “Преступление и наказание” Федора Достоевского. “Мы все знаем, кто виновен, вопрос в том, признается он или его поймают”, — грозил Джонсон.

И выражал сожаление, что демократические нации “потеряли Россию”. “Двадцать лет назад невозможно было представить, что у нас будут такие отношения”, — сетовал он. Хотя при этом подчеркивал, что США не стоит ”демонизировать Россию и загонять в угол”.

Трудный политик

От Джонсона доставалось многим. В 2016-м он раскритиковал Барака Обаму за то, что тот убрал из кабинета бюст “величайшего британца в истории” — Уинстона Черчилля. Джонсон объяснил это тем, что Обама, будучи потомком кенийцев, питает врожденную неприязнь к Британской империи.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп называет Джонсона дорогим другом и твердит о торговой сделке, которую заключит с Великобританией после того, как страна покинет ЕС. Однако сам “дорогой друг” отзывался о Трампе весьма нелестно. “Думаю, Трамп абсолютно точно безумен”, — комментировал он обещания президента закрыть въезд в США мусульманам. Джонсон также указывал на “ошеломительный уровень невежества” Трампа, что “ставит под вопрос его способность занимать пост президента Соединенных Штатов”. В довершение Джонсон публично признал одним из худших в своей жизни день, когда его спутали с Трампом в Нью-Йорке.

Нового премьера, видимо, ждет много таких "худших дней", потому что журналисты частенько называют его “мини-Трампом”. “Дородный белый мужчина, презирающий Европу, с растрепанными светлыми волосами, сомнительной личной жизнью и легкомысленным отношением к правде и принципам”, — такого описания “напыщенный и нарциссичный” Джонсон удостоился от одной из крупнейших американских газет

К этому стоит добавить, что презирает он не только Европу. В 2006 году, когда Лейбористская партия была в кризисе, Джонсон заявил, что с любопытством наблюдает за безумием, охватывающим лейбористов, в то время как консерваторы уже привыкли к "оргиям а-ля Папуа — Новая Гвинея с каннибализмом и убийствами". Уделил внимание афроамериканцам, упомянув их “арбузные улыбки”, явно намекая на стереотип о любви американских чернокожих к арбузам.

Не жаловал Джонсон и азиатов. Китайскую культуру отказывался признавать великой, указывая на ее “нулевое влияние”. В 2013 году нелестно отозвался о студентках из Малайзии, предположив, что они поступают в вузы, только чтобы найти мужей.

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану он посвятил целое стихотворение. Правда, было оно о "любви" Эрдогана с козлом и заняло первое место в конкурсе самых оскорбительных о турецком лидере. Сирийский президент Башар Асад для Джонсона — монстр и диктатор.