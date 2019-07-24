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РИА Новости

Пенная свобода: пиво в России начнут продавать по новым правилам

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОфициантка разносит бокалы с пивом
Официантка разносит бокалы с пивом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивом. В ведомстве уверены, что это снизит регуляторную нагрузку на пивоваров и переориентирует потребителей с более вредного крепкого алкоголя на слабоалкогольные натуральные напитки. РИА Новости выясняло, как могут измениться правила продажи пива в России и почему эта инициатива возникла именно сейчас.

Слишком жесткое регулирование

Минпромторг подготовил масштабный проект развития торговли в стране. Одно из предложений — больше не распространять на пиво действующие правила алкогольного регулирования.
Отечественные пивовары отмечают, что это решение давно назрело. С тех пор как в 2012 году пиво технически приравняли к крепкому алкоголю, отрасль потеряла порядка 40% объемов производства, в стране закрылось более десятка крупных заводов.
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В беседе с РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев посетовал, что из-за дополнительной регуляторной нагрузки пенный напиток сильно подорожал в последние годы и стал менее доступен для населения. Это привело, в частности, к изменению структуры потребления: выросли продажи крепкого, в том числе суррогатного, алкоголя. По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в 2018 году от отравления суррогатом пострадали 5,6 тысячи россиян, из них 1,6 тысячи скончались.

"Мы, безусловно, поддерживаем данную инициативу, поскольку пиво действительно представляет собой очень сложный и требующий специального регулирования продукт. Пиво не относится к алкоголю во многих странах мира. Именно поэтому отрасль разработала концепцию раздельного регулирования, одобренную профильной рабочей группой при Министерстве экономического развития", — объясняет Дурдыев.

Действительно, за рубежом производство и продажа пива чаще всего регулируются отдельно от крепкого алкоголя. Да и в России для пенного напитка порой устанавливали особые правила. Так, на время чемпионата мира по футболу год назад отменили запрет на продажу пива на стадионах (в отличие от других алкогольсодержащих напитков). В результате болельщики выпили более 3,2 миллиона стаканов пива. Причем подскочил спрос и на безалкогольное пиво — на 65% по сравнению с июнем 2017-го.
Отметим, что пивовары указывают и на советскую практику. Например, в 1970-е годы в рамках антиалкогольной кампании в СССР реализовывали масштабную программу по строительству предприятий, выпускающих пиво и безалкогольные напитки.

Ночь, улица, фонарь

Действующие сегодня правила запрещают продажу любого алкоголя с одиннадцати вечера (в некоторых регионах и раньше одиннадцати) до восьми утра, в учебных и медицинских заведениях, в ларьках, на военных объектах, через интернет. Инициатива Минпромторга может вывести пиво из-под этих ограничений.
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Представители отрасли подчеркивают: нельзя уравнивать пиво с кефиром и квасом — единственными продуктами, содержащими немного алкоголя и не попадающими под регуляторные нормы. Суть в том, чтобы выработать правила по его обороту с нуля.

"Мы фактически вернемся к нулевой точке, когда будем заново определять, что действительно имеет смысл ограничивать (продажу несовершеннолетним и так далее), а что должно остаться на свалке истории", — заключил представитель AB InBev Efes.

Такой же позиции придерживаются и в Минпромторге, напоминая, что "пивная" инициатива — лишь часть новой масштабной стратегии по развитию торговли. "Этот вопрос многократно обсуждался в последние годы, он волнует предпринимательское сообщество, поэтому в рамках новой стратегии предлагается его рассмотреть. Но конкретные решения относительно правил регулирования оборота пива — это предмет не стратегии, а законодательства", — заявили РИА Новости представители ведомства.

Не все так просто

Смягчение правил реализации пенного напитка поддерживают далеко не все. Выдвигают инициативы, направленные, наоборот, на ужесточение регулирования. Так, в апреле депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов внес законопроект о запрете производства и продажи пива, не соответствующего ГОСТ.
Дело в том, что некоторые предприятия для соответствия оригинальным рецептам производят напитки не по ГОСТ, а по техническим условиям (ТУ). Если законопроект в действующей редакции примут, с прилавков исчезнут такие популярные марки, как Velkopopovicky Kozel, Stella Artois, "Сибирская корона" и другие.
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Кроме того, законопроект предусматривает обязательное включение всех пивоваров в специальный реестр, из которого могут вычеркнуть за простые технические ошибки — несвоевременное предоставление документов или, например, налоговую задолженность в одну копейку. И если после этого завод продолжает работать, его руководству грозит уголовная ответственность.
Комментировать то, как этот законопроект соотносится с предложением Минпромторга, опрошенные РИА Новости эксперты отказались.
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Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ту бурду, которая производится в России и называется пиво я не пью лет 25. Если закроются даже все пивоварни России особо не растроюсь. Там не предприниматели, а мошенники. А после того, как попробовал пиво чешское в Праге в "Новомистском пивоваре", российское пиво мне на дух не надо. Это натуральная отрава. Где в России вы видели плантации хмеля? Нет их! Каким образом тогда производят пиво? В России не пиво, а натуральный яд. Две кружки пива выпил, как будто бутылку сурогата оприходовал. Во рту ощущение как будто коровы туда нагадили. Сьыдно господа пивовары, Стыдно! Учитесь у немцев, чехов, англичан. На сегодняшний день вам ставлю за вашу работу ноль. Отвратительное российское пиво!!!
24 июля, 12:18
Агафон Батечко
235411345
Правильно, революция их пугает, лучше напоить пивом, чтоб не трезвели вообще
24 июля, 11:26
Н Николай Балдин
166903226
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