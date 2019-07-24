Эксперты нашли самые дешевые туры на море в августе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Средняя стоимость путевок в Крым с вылетом в середине августа заметно снизилась, а средние цены на отдых в Турции выросли в полтора раза, Средняя стоимость путевок в Крым с вылетом в середине августа заметно снизилась, а средние цены на отдых в Турции выросли в полтора раза, сообщает АТОР.

Эксперты проанализировали цены на пакетные туры продолжительностью десять ночей на двоих взрослых с вылетом в период 9-12 августа по 12 наиболее востребованным летним пляжным направлениям - это Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис, а также Анапа, Крым и Сочи.

В стоимость включены авиаперелет туда и обратно, трансфер, медстраховка, размещение и питание (в Турции и Тунисе - "все включено").

Аналитики выяснили, что по сравнению со стоимостью поездки в начале августа, подорожали туры в Италию (+20%), Грецию (+8%), Хорватию (+16,5%), Черногорию (+39%). Больше всего выросла цена путевок в Турцию: 10 августа в стране начинают отмечать Курбан-Байрам, поэтому поездки в среднем стоят на 57% дороже, чем аналогичные туры с вылетом в начале последнего летнего месяца.

Благодаря спецпредложениям снизилась стоимость отдыха в Болгарии, Тунисе, Испании, Сочи, Анапе и на Кипре.

Рекордсменом по падению средних цен на десятидневные туры стал Крым – стоимость путевок снизилась в среднем на 37%. Десятидневный тур на двоих можно купить за 39 тысяч рублей. Минимальная цена на такие путевки в Сочи, Анапу, Турцию и Болгарию выше - 41-45 тысяч рублей.