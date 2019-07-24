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РИА Новости
Туризм

Эксперты нашли самые дешевые туры на море в августе

Вчера, 15:11
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© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Средняя стоимость путевок в Крым с вылетом в середине августа заметно снизилась, а средние цены на отдых в Турции выросли в полтора раза, сообщает АТОР.
Эксперты проанализировали цены на пакетные туры продолжительностью десять ночей на двоих взрослых с вылетом в период 9-12 августа по 12 наиболее востребованным летним пляжным направлениям - это Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис, а также Анапа, Крым и Сочи.
В стоимость включены авиаперелет туда и обратно, трансфер, медстраховка, размещение и питание (в Турции и Тунисе - "все включено").
Аналитики выяснили, что по сравнению со стоимостью поездки в начале августа, подорожали туры в Италию (+20%), Грецию (+8%), Хорватию (+16,5%), Черногорию (+39%). Больше всего выросла цена путевок в Турцию: 10 августа в стране начинают отмечать Курбан-Байрам, поэтому поездки в среднем стоят на 57% дороже, чем аналогичные туры с вылетом в начале последнего летнего месяца.
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Благодаря спецпредложениям снизилась стоимость отдыха в Болгарии, Тунисе, Испании, Сочи, Анапе и на Кипре.
Рекордсменом по падению средних цен на десятидневные туры стал Крым – стоимость путевок снизилась в среднем на 37%. Десятидневный тур на двоих можно купить за 39 тысяч рублей. Минимальная цена на такие путевки в Сочи, Анапу, Турцию и Болгарию выше - 41-45 тысяч рублей.
За 50-65 тысяч рублей можно вдвоем улететь в Грецию, Тунис, Черногорию, Италию и на Кипр. Десятидневный тур в Хорватию и Испанию, по данным экспертам, придется заплатить не менее 70-80 тысяч рублей.
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