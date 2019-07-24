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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, из-за чего пассажиры чаще всего опаздывают на самолет

06:46
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пробки, ремонт дороги или ДТП являются самыми частыми причинами, из-за которых туристы опаздывают на самолет, сообщает Ozon.travel.
Эксперты сервиса опросили более двух тысяч пользователей, выясняя причины, из-за которых они чаще всего пропускали свой рейс.
Оказалось, что 43% путешественников хотя бы раз не успевали на самолет из-за непредсказуемой дорожной ситуации: пробок, внепланового ремонта полос или аварии.
Более четверти - 28% респондентов - признались, что не смогли улететь, когда поздно выезжали в аэропорт, потому что проспали.
Каждый пятый (19%) хотя бы раз в жизни был вынужден пропустить вылет из-за внезапно возникших проблем со здоровьем, 7% сталкивались со срочными, неотложными делами и только 3% утверждают, что всегда успевают на рейс.
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