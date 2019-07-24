Эксперты рассказали, из-за чего пассажиры чаще всего опаздывают на самолет

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пробки, ремонт дороги или ДТП являются самыми частыми причинами, из-за которых туристы опаздывают на самолет, сообщает Ozon.travel.

Эксперты сервиса опросили более двух тысяч пользователей, выясняя причины, из-за которых они чаще всего пропускали свой рейс.

Оказалось, что 43% путешественников хотя бы раз не успевали на самолет из-за непредсказуемой дорожной ситуации: пробок, внепланового ремонта полос или аварии.

Более четверти - 28% респондентов - признались, что не смогли улететь, когда поздно выезжали в аэропорт, потому что проспали.