Это уже неважно. Что обесценивает старость

Москва, 24 июля — РИА Новости. Российские ученые сравнили связь между старением людей и консервативными ценностями в разных странах мира. Как желание переехать на дачу и оставить карьеру может повлиять на мировую экономику, и отличаются ли ценности взрослых людей в развитых и бедных странах — в материале РИА Новости.

Карьера, бедность и традиции

Ученые РАНХиГС провели исследование и выяснили, что возраст оказывает влияние на ценности человека. Согласно результатам, консервативные ценности и стремление к комфорту актуальны для стареющих людей во всем мире, тогда как желания развиваться и менять мир вокруг себя уходят на второй план.

В основу исследования положены ценности из теории психолога Шалома Шварца: Консерватизм (Безопасность, Традиция, Социальная гармония), Открытость к изменениям (Самостоятельность, Риск), Забота об окружающих (Благожелательность, Терпимость) и Самоутверждение (Власть, Достижение, Удовольствие).

"Установлено, что во всем мире ценности возрастных групп изменяются по мере старения, согласно единому паттерну (“паттерн” — схема, прим.ред.). С возрастом люди склонны больше разделять ценности Консерватизма и Заботы об окружающих, в то время как ценности Открытости к изменениям и Самоутверждения постепенно отходят на второй план. При этом имеется региональная специфика, отражающая культурные различия макрорегионов, которая, однако, не меняет общей картины", — сообщил заместитель заведующего по науке международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

По словам ученых, в Западной Европе с возрастом население меньше открыто к изменениям и стремится к самоутверждению, зато больше ценит традиции и заботится об окружающих. Те же тенденции наблюдаются на примере бывших англосаксонских переселенческих колоний.

В странах Восточной Европы (Белоруссии, Болгарии, Молдавии, России, Румынии, Сербии и Украине) разница между молодыми и пожилыми по этим показателям заметно выше, чем в среднем по Западной Европе. Молодежь активно строит карьеру, обладает гибкими взглядами на жизнь и готова к переездам в поисках лучших условий для жизни, тогда как старикам хочется стабильности. Исследователи полагают, что это, возможно, связано с бурными процессами развития общества после отказа от коммунизма.

"Однако более важным представляется то обстоятельство, что выраженную разницу в ценностях молодых и пожилых мы прослеживаем по рассматриваемым нами показателям не только в постиндустриальных демократических и бывших коммунистических, но и в подавляющем большинстве развивающихся стран. В развивающихся странах ценности традиционализма присущи пожилым и чужды молодым примерно в той же степени, что и на развитом Западе", — рассказал Сергей Шульгин.

То есть в таких небогатых странах, как Алжир, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Марокко, Палестина, Тунис или Турция, с возрастом люди закрываются от изменений незначительно сильнее, чем в Западной Европе.

В странах Азии зависимость между возрастом и ценностями заметно ниже, чем в Западной Европе. Традиции практически не теряют ценность и важны для населения на протяжении всей жизни, но с возрастом приверженность становится сильнее.

Самая слабая связь ценностей консерватизма и старения прослеживается в Африке, южнее Сахары, где находятся страны с низким доходом населения. В этих странах независимо от возраста людям труднее принимать изменения, и на первом месте вместо самоутверждения, желания развиваться и получать удовольствие жизни находятся базовые физические потребности и приверженность традициям.

Влияние консерватизма на мировую политику и экономику

По словам исследователей, в связи с интенсивным глобальным старением населения, в перспективе можно предположить рост ценностей консерватизма, что может стать причиной замедления глобальных темпов социально-экономического и технологического развития на долгое время.

С другой стороны, глобальное старение населения может способствовать глобальному росту приверженности ценностям заботы о других и нетерпимости к асоциальному поведению, что может оказать определенное гармонизирующее и стабилизирующее влияние на социально-политические системы в глобальном масштабе.