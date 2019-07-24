История исчезновения сухогруза Arctic Sea (2009)

22 июля 2009 года из финского порта Якобстад (Пиетарсаари) курсом на Алжир вышло судно Arctic Sea под флагом Мальты с экипажем в составе 15 россиян и грузом пиломатериалов на сумму около двух миллионов долларов. В алжирский порт Беджайя сухогруз должен был прибыть 4 августа. Однако 28 июля судно в буквальном смысле слова исчезло – не было связи, у судовладельца и родственников отсутствовали данные о его местонахождении.

12 августа президент России Дмитрий Медведев поручил министру обороны Анатолию Сердюкову принять все необходимые меры по обнаружению, отслеживанию и в случае необходимости – по освобождению пропавшего судна. К поискам судна подключился отряд кораблей Черноморского флота в составе сторожевого корабля "Ладный" и трех больших десантных кораблей (БДК) "Ямал", "Азов" и "Новочеркасск".

Для поисков сухогруза Россия задействовала не только корабли ВМФ, но и средства космического слежения . Как сообщил Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост постоянного представителя РФ при НАТО, ежедневно поддерживался обмен информацией по Arctic Sea между штабом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, находящимся в бельгийском Монсе, и постпредством РФ при НАТО. Рогозин также сообщил, что Россия не обращалась к другим государствам с просьбой оказать содействие в поисках пропавшего сухогруза.

16 августа швейцарское телевидение TSR сообщило, что неизвестные требуют от Solchart Management, финской компании-владельца сухогруза Arctic Sea, выкуп в 1,5 миллиона долларов

17 августа корабль ВМФ РФ "Ладный" обнаружил сухогруз Arctic Sea в Атлантике, недалеко от Кабо-Верде. Корабль был освобожден без единого выстрела, моряки "Ладного" взяли захватчиков под стражу.

Как доложил министр обороны РФ Анатолий Сердюков президенту РФ Дмитрию Медведеву, российский сухогруз Arctic Sea был захвачен восемью гражданами Эстонии, Латвии и России. 24 июля в 23.00 по московскому времени к Arctic Sea в шведских территориальных водах подошла скоростная моторная лодка, в которой находились четыре гражданина Эстонии, два латыша и два россиянина. Они, сославшись на неисправность своей лодки, поднялись на борт Arctic Sea и, угрожая оружием, потребовали от экипажа беспрекословного выполнения всех их распоряжений. После этого судно двигалось по указанному захватчиками маршруту в сторону Африки, отключив навигационное оборудование.

18 августа Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту похищения граждан РФ – членов экипажа сухогруза Arctic Sea. Дело было возбуждено по пункту "а", части 3, статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).

27 августа стало известно, что семерым захватчикам были предъявлены обвинения в соучастии в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 227 и пунктом "а" части 3 статьи 126 (пиратство и похищение человека, совершенное с применением насилия, оружия, организованной группой) УК РФ. Восьмому подозреваемому было предъявлено обвинение в организации преступлений.

Обвиняемые в захвате сухогруза отрицали свою виновность в пиратстве и похищении людей, и настаивали на том, что они являются потерпевшими бедствие экологами.

Один из восьми обвиняемых в пиратстве гражданин РФ Дмитрий Бартенев просил Басманный суд Москвы передать уголовное дело для расследования Мальте или Швеции, поскольку инцидент произошел в территориальных водах Швеции, а судно имело флаг Мальтийского государства.

Однако на это прокурор пояснил, что, согласно морскому праву, судно, захваченное пиратами и задержанное в нейтральных водах, принадлежит государству, которое задержало это судно, а в освобождении сухогруза участвовали силы ВМФ РФ. Он также подчеркнул, что по нормам Конституции РФ, Россия не выдает своих граждан для уголовного преследования иностранным государствам. Суд поддержал позицию прокуратуры и отказался передавать дело за рубеж

В СМИ звучали предположения, что сухогруз мог перевозить не только древесину . В частности, выдвигались версии, что на борту были наркотики и даже ракеты С-300. Следственный комитет РФ после проведения следственных действий заявил, что на борту сухогруза не было обнаружено никакого постороннего груза помимо заявленных к перевозке древесины и пиломатериалов.

В начале сентября сухогруз Arctic Sea отбуксировали в район Лас-Пальмаса, где, по данным Следственного комитета, 17 сентября должна была быть осуществлена передача сухогруза судовладельцу, однако этого не произошло. Через несколько дней сухогруз на буксире покинул этот район. Позднее Россия предлагала отбуксировать судно в алжирский порт, поскольку получателем древесины, которую перевозил Arctic Sea, значилась алжирская компания, однако власти Алжира отказались дать разрешение на заход судна в порт.

В конце октября сухогруз был отбуксирован в район Мальты, где состоялись переговоры о заходе судна в порт Ла-Валетта и о приеме сухогруза владельцем. Сухогруз прибыл в мальтийский порт Ла-Валетта и был передан мальтийским властям. На Мальту прибыл сменный экипаж, а остававшиеся все это время на борту моряки отправились на родину.

19 ноября 2010 года стало известно, что уголовное дело в отношении обвиняемых в захвате судна Arctic Sea было направлено в суд.

Следствие и суд установили, что в 2009 году в Таллине Алексей Андрюшин, Дмитрий Бартенев, Игорь Борисов, Алексей Булеев, Виталийс Лепинс, Евгений Миронов, Дмитрий Савинс, Андрей Лунев и иные неустановленные лица создали организованную преступную группу (ОПГ) для того, чтобы нападать на суда и грабить их. В ночь на 24 июля 2009 года, находясь между островами Эланд и Готланд в Балтийском море, обвиняемые захватили судно Arctic Sea.

Дело в отношении Андрюшина, Бартенева, Булеева, Борисова, Лепинса и Миронова было направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу. Дела в отношении Савинса и Лунева, ранее выделенные в отдельное производство, были рассмотрены Московским городским судом. Они были приговорены к семи и пяти годам лишения свободы соответственно в колонии строгого режима.

Дмитрий Савинс дал признательные показания, согласно которым, он выступил организатором захвата сухогруза в сотрудничестве с другим организатором – латвийским предпринимателем Сергеем Демченко. Савинс заявил, что заказчиком операции был эстонский бизнесмен и политик, в прошлом координатор внешней разведки Эстонии Эрик-Нийлес Кросс.

Савинс утверждал, что сухогруз Arctic Sea в качестве объекта захвата был избран в последний момент . Ключевыми критериями такого выбора послужили его тихоходность и низкие борта.

3 декабря 2010 года Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии строгого режима латвийского предпринимателя Сергея Демченко. Демченко полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По версии следствия, Демченко лично не принимал участия в захвате сухогруза, однако участвовал в подготовке пиратов, а позднее предпринимал попытки договориться о продаже захваченного сухогруза.

В декабре 2010 года Архангельский областной суд начал рассматривать уголовное дело о захвате сухогруза Arctic Sea. Потерпевшими по делу проходили 15 членов экипажа судна, компания-судовладелец Arctic Sea Ltd, а также директор Solchart Arkhangelsk, в адрес которого непосредственно выдвигались требования о выкупе за судно.

24 марта 2011 года Архангельский областной суд приговорил шестерых обвиняемых в захвате сухогруза Arctic Sea к 56 годам лишения свободы в совокупности. Суд назначил наказание по части 3 статьи 227 УК РФ (пиратство) с отбыванием наказания в колонии строгого режима Алексею Андрюшину – 10 лет лишения свободы, Дмитрию Бартеневу – 10 лет, Игорю Борисову – 12 лет, Алексею Булеву – 10 лет, Виталийсу Лепинсу – 7 лет, Евгению Миронову – 7 лет лишения свободы.

В июне 2011 года Верховный суд смягчил приговор в отношении Алексея Булева. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В январе 2012 года Следственное управление СК России по Архангельской области предъявило заочное обвинение в организации пиратства экс-главе эстонского координационного бюро внешней разведки Ээрику-Нийлесу Кроссу по делу о захвате сухогруза Arctic Sea в июле 2009 года. 18 октября 2013 года Интерпол по запросу РФ объявил Ээрика-Нийлеса Кросса в международный розыск