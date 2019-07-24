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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

25 июля: праздник в честь иконы Божией Матери "Троеручица"

10:00
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Религиозные праздники 25 июля
"Троеручица" — икона двусторонняя: с обратной стороны на ней изображен святитель Николай. Но главная особенность этого образа, которая и дала ему имя, в том, что в нижней ее части, под правой рукой Богоматери, изображена человеческая кисть, иногда выписанная, иногда составляющая часть серебряного оклада. В русских списках ее даже иногда изображали как бы принадлежащей самой Богоматери.
Предание связывает ее появление на иконе с преподобным Иоанном Дамаскиным, в некоторых редакциях жития которого есть сказание о происках византийского императора-иконоборца Льва III Исавра, решившего оклеветать этого ревностного сторонника иконопочитания, служившего тогда при дворе халифа Абд ал-Малика ибн Марвана. Халифу подбросили фальшивое письмо, написанное от имени Иоанна императору, с предложением помочь захватить столицу халифата. Иоанна отстранили от должности и отсекли правую кисть, которой он якобы написал предательское послание. Но святой, по преданию, приложив кисть к руке стал молиться перед иконой Богородицы, и кисть чудесным образом приросла. В благодарность Иоанн прикрепил к образу сделанное из серебра изображение исцеленной руки.
Эту икону он взял с собой в Лавру святого Саввы Освященного близ Иерусалима, где принял монашеский постриг – в день принесения ее в монастырь (25 июля по новому стилю) и установлен праздник в честь этого образа Божией Матери. Там он и хранился до XIII века. Потом его подарили Сербскому архиепископу Савве, а во время турецкого завоевания передали на Афон, в Хиландарский монастырь.
В России почитание иконы "Троеручица" началось довольно поздно. Во второй половине XVII века по просьбе патриарха Никона в Москву привезли много греческих святынь и реликвий, в том числе и списки икон Божией Матери – Иверской и "Троеручицы". Но необычность изображения Богородицы на последней так смущала молящихся, что в начале XVIII века в Воскресенском храме Новоиерусалимского монастыря рядом с ней пришлось повесить табличку с описанием чудесного появления на иконе третьей руки.
В 1718 году один из списков "Троеручецы" передали в Брянскую Белобережскую Иоанно-Предтеченскую пустынь, и там началось такое широкое ее почитание, что это даже встревожило Синод, внесший было этот образ в список икон, которые противоречат "естеству, истории и истине", но потом ограничившийся предписанием непременно серебрить третью руку, чтобы отделить от остального изображения.
Тысячи паломников продолжали стекаться к ее почитаемым чудотворными спискам. Одни из самых почитаемых из них хранятся в Свято-Даниловом монастыре и в храме Успения в Гончарах (Болгарское подворье) в Москве. Список "Троеручицы" после расстрела царской семьи в Екатеринбурге был найден колчаковской следственной комиссией в Ипатьевском доме. Его удалось вывезти за границу и передать членам Дома Романовых. А а 2003 году его торжественно вернули в Екатеринбург, и теперь он находится в Храме-на-Крови.
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