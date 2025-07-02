https://ria.ru/20250702/troeruchitsa-1740236692.html

День иконы Божией Матери "Троеручица": какого числа, история, значение

День памяти иконы Божией Матери Троеручица 2025: какого числа, история, значение

День иконы Божией Матери "Троеручица": какого числа, история, значение

в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:52:00+03:00

2025-07-02T12:52:00+03:00

2025-07-02T17:14:00+03:00

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МОСКВА — РИА Новости. День иконы Божией Матери "Троеручица" занимает важное место в православном календаре. История и значение праздника имеют глубокие корни. Какого числа отмечается праздник, что символизирует икона и как она помогает — в материале РИА Новости.Какого числаПразднование в честь чудотворной иконы "Троеручица" совершается в июле дважды — 11-го и 25-го числа (по новому стилю).ИсторияСогласно преданию, появление необычной иконы связано с эпизодом из жизни преподобного Иоанна Дамаскина. Мансур ибн Серджун, будущий святой Иоанн Дамаскин, был сыном крупного чиновника. После смерти отца он унаследовал его должность при дворе халифа. Когда в Византийской империи при императоре Льве III Исавре началось повсеместное уничтожение икон, вельможа составил послание против ереси иконоборцев, которое быстро распространилось по всему христианскому миру.Разгневанный император решил оклеветать Мансура перед халифом. По приказу Льва придворные писцы сочинили подложное письмо якобы от имени чиновника, в котором он призывал императора напасть на Дамаск вопреки заключенному между двумя державами мирному договору. Поддельное письмо Лев III отправил халифу. Тот поверил, разгневался на своего министра и приказал отрубить ему руку, написавшую "предательское послание". Правитель велел повесить отрубленную кисть на рынке в Дамаске для всеобщего обозрения.Оклеветанный Мансур умолил халифа вернуть ему руку и всю ночь молился перед образом Богородицы. После чего задремал и увидел во сне, что Пресвятая Дева обращается к нему, обещая скорое исцеление. При этом Божья Матерь повелела без лени трудиться отсеченной рукой.Наутро Мансур обнаружил, что рука удивительным образом приросла обратно. Узрев чудо, халиф признал невиновность своего поданного и согласился отпустить его в монастырь, о чем тот многократно просил. В монашестве Мансур ибн Серджун принял имя Иоанн. В память о своем исцелении он изготовил из серебра копию своей руки и приложил ее к иконе Богородицы. Отсюда и название "Троеручица".Описание иконыОригинальный образ ныне хранится в Хиландарском монастыре на Афоне. Это деревянная двусторонняя икона высотой около метра. На оборотной стороне сохранилось изображение святителя Николая. В отличие от большинства икон типа Одигидрия (Путеводительница), на иконе "Троеручица" Богородица держит младенца правой рукой, а указывает на него левой. Взгляд Пречистой устремлен вперед, на молящихся. Христос смотрит на мать.Первые копии иконы относятся к XI веку. Третья рука на них также была серебряной. Однако со временем возникла традиция дописывать ее красками, словно она принадлежит самой Богородице. Особенно популярным этот сюжет стал на Руси, где строгого канона не существовало. Поэтому каждый иконописец располагал третью кисть по своему разумению.Значение иконыКак Одигитрия (Путеводительница) икона напоминает, что Богородица указывает верующим путь к спасению. Одной рукой она держит младенца, которому предстоит стать спасителем мира, а другой — указывает на него. Третья, дополнительная, рука, отлитая из металла, была добавлена на икону преподобным Иоанном Дамаскиным. Эта деталь рассказывает историю защитника святынь от иконоборцев.Чем помогает иконаИкона "Троеручица" — одна из наиболее почитаемых в России. Верующие неизменно молятся перед ней о даровании исцеления от всевозможных недугов, особенно болезней рук. Она считается покровительницей людей, занимающихся рукоделием и творчеством. Особенно почитают ее иконописцы и художники. Как к Заступнице, к Пресвятой Богородице обращаются для защиты своего дома и семейного благополучия. Молятся ей и о здоровье и улучшения благосостояния близких.Молитвы перед иконойВспоминая удивительную историю преподобного Иоанна Дамаскина, верующие с любой нуждой могут обратиться к Матери Божьей перед ее иконой. Но, стоя перед образом, не нужно забывать, что это не молитва "Троеручице" как "трехрукой помощнице", а обращение к Пречистой Заступнице, на иконе которой необычное изображение кисти — лишь напоминание о том, на какие невероятные чудеса способен Господь. Молиться перед "Троеручицей" можно любой известной молитвой, своими словами или используя специально составленные тексты.Икона "Троеручица" стала символом исцеления и защиты. Существует множество случаев чудесных исцелений и помощи, полученных верующими по молитвам к этой иконе. В знак благодарности многие люди подвешивают к иконе миниатюры исцеленных органов или другие символы своих просьб и благодарностей.Образ "Троеручицы" наполнен глубоким духовным смыслом, отражая надежду и веру верующих в заступничество Пресвятой Богородицы. Эта икона продолжает оставаться важной частью православного богослужения и личной молитвы для многих верующих.

https://ria.ru/20210507/ikony-1730016276.html

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справки, дамаск (город), русская православная церковь, россия, религиозные праздники