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РИА Новости

В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке

Вчера, 23:57
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полицейские разыскивают неизвестного, напавшего на мужчину в парке на западе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД России. Расследование контролирует руководство управления.
Ранее в сети появилась информация, что двое неизвестных напали на мужчину в камуфляже. Как уточняется, мужчина упал после ударов, после чего один из нападавших нанес ему удары предметом, похожим на нож.
"Полицейскими организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника... Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован.
Правоохранители опросили свидетелей. Раскрытие преступления находится на контроле у руководства главка.
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