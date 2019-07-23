В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полицейские разыскивают неизвестного, напавшего на мужчину в парке на западе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД России. Расследование контролирует руководство управления.
Ранее в сети появилась информация, что двое неизвестных напали на мужчину в камуфляже. Как уточняется, мужчина упал после ударов, после чего один из нападавших нанес ему удары предметом, похожим на нож.
"Полицейскими организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника... Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован.
Правоохранители опросили свидетелей. Раскрытие преступления находится на контроле у руководства главка.