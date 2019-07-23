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РИА Новости

Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции

Вчера, 23:50
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник обсуждает с членами сената от Республиканской партии возможные санкции против Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщили в Белом доме.
"Это (встреча – ред.) посвящено возможным санкциям против Турции за их закупку российской противоракетной системы", - говорится в сообщении Белого дома.
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Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество. Однако Анкара отказалась идти на уступки.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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СШАДональд ТрампС-400 «Триумф»ТурцияВ мире
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