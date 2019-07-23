Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга

По данным следствия, 20 июля около 21.30 мск в районе улицы Связи прохожий нашел мальчика 2012 года рождения со следами побоев, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

"Как оказалось, на площади, где гулял ребенок, находились двое молодых людей, которые в ходе завязавшейся с мальчиком беседы позвали его в гаражи на улице Связи. По версии следствия, один из молодых людей 1995 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений, схватил потерпевшего и нанес ему несколько ударов. Мальчик потерял сознание", - говорится в сообщении.