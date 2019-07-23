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РИА Новости

Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга

Вчера, 23:44
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© Depositphotos / Sergey GolovanovГаражи
Гаражи
© Depositphotos / Sergey Golovanov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Следователи и полицейские разыскивают подозреваемого в нападении на шестилетнего ребенка в поселке Вожега в Вологодской области, сообщает региональное управление СК.
По данным следствия, 20 июля около 21.30 мск в районе улицы Связи прохожий нашел мальчика 2012 года рождения со следами побоев, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.
Житель Перми, подозреваемый в избиении ребенка
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"Как оказалось, на площади, где гулял ребенок, находились двое молодых людей, которые в ходе завязавшейся с мальчиком беседы позвали его в гаражи на улице Связи. По версии следствия, один из молодых людей 1995 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений, схватил потерпевшего и нанес ему несколько ударов. Мальчик потерял сознание", - говорится в сообщении.
СК намерен забрать дело себе.
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Следственный комитет РФВологодская областьПроисшествия
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