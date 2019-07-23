Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией

КАИР, 23 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана готов к новым переговорам по пересмотру подписанного 18 июля с оппозицией политического соглашения о будущем устройстве государства, если это поможет прекратить вооруженные действия в ряде суданских провинций (регионе Дарфур и некоторых других) и положит конец страданиям граждан в районах боевых действий, заявил, как пишет египетская газета "Дустур", заместитель главы политического комитета суданского военсовета Ясер аль-Ата.
Военные и оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации, переговоры по которой затягиваются.
В ходе консультаций, проходящих в настоящее время в столице Эфиопии Аддис-Абебе, между политической суданской оппозицией и "Революционным фронтом", объединяющим вооруженные движения Судана, Фронт потребовал выделить его представителям места в будущем Верховном правящем совете. Стороны договорились, что представители Фронта получат два из пяти предназначенных для гражданских сил кресла, еще три займут делегаты от "Сил за свободу и перемены". Оппозиция и представители вооруженных движений договорились также об избрании премьер-министра, но отложили формирование правительства до достижения всеобщего соглашения по прекращению боевых действий в охваченных вооруженным противостоянием суданских провинциях. Все договоренности, к которым пришли делегации в Аддис-Абебе, должны быть оформлены и подписаны в форме соглашения.
По словам Ясира аль-Ата, "можно подписать приложение к политическому соглашению... Сегодняшняя экономическая и политическая ситуация не позволяют откладывать формирование правительства, как того требуют вооруженные формирования". Представитель военного совета высказался за то, чтобы кабмин был полностью сформирован, а после достижения окончательной договоренности с представителями суданских вооруженных движений им были бы предоставлены утвержденные на переговорах министерские должности.
Представитель военсовета также категорически отверг возможность для вооруженных движений заниматься политической деятельностью "без предварительного урегулирования вопросов безопасности".
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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