Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T23:43Z
https://ria.ru/20190723/1556818288.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ситуация в Судане

Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией

Вчера, 23:43
143
КАИР, 23 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана готов к новым переговорам по пересмотру подписанного 18 июля с оппозицией политического соглашения о будущем устройстве государства, если это поможет прекратить вооруженные действия в ряде суданских провинций (регионе Дарфур и некоторых других) и положит конец страданиям граждан в районах боевых действий, заявил, как пишет египетская газета "Дустур", заместитель главы политического комитета суданского военсовета Ясер аль-Ата.
Военные и оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации, переговоры по которой затягиваются.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
17 июля, 19:43
ЕС готов оказать поддержку Судану после создания переходного правительства
В ходе консультаций, проходящих в настоящее время в столице Эфиопии Аддис-Абебе, между политической суданской оппозицией и "Революционным фронтом", объединяющим вооруженные движения Судана, Фронт потребовал выделить его представителям места в будущем Верховном правящем совете. Стороны договорились, что представители Фронта получат два из пяти предназначенных для гражданских сил кресла, еще три займут делегаты от "Сил за свободу и перемены". Оппозиция и представители вооруженных движений договорились также об избрании премьер-министра, но отложили формирование правительства до достижения всеобщего соглашения по прекращению боевых действий в охваченных вооруженным противостоянием суданских провинциях. Все договоренности, к которым пришли делегации в Аддис-Абебе, должны быть оформлены и подписаны в форме соглашения.
По словам Ясира аль-Ата, "можно подписать приложение к политическому соглашению... Сегодняшняя экономическая и политическая ситуация не позволяют откладывать формирование правительства, как того требуют вооруженные формирования". Представитель военного совета высказался за то, чтобы кабмин был полностью сформирован, а после достижения окончательной договоренности с представителями суданских вооруженных движений им были бы предоставлены утвержденные на переговорах министерские должности.
Участники митинга в Судане
16 июля, 16:40
СМИ узнали об ответе оппозиции Судана на проект конституционной декларации
Представитель военсовета также категорически отверг возможность для вооруженных движений заниматься политической деятельностью "без предварительного урегулирования вопросов безопасности".
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Патруль миротворческой миссии ООН в Судане. Архивное фото
17 июля, 01:27
На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
000000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
РИА
Новости
Гаражи
Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Президент США Дональд Трамп
Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
Вид на разделительный израильский барьер и поселение Неве Яаков в Восточном Иерасуламе из палестинской деревни Ал-Рам на Западном берегу реки Иордан. 17 января 2019
Небензя отверг идею США по урегулированию палестино-израильского конфликта
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Антропоморфный робот Федор
Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Боевики нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Архивное фото
Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома
Акватория Вонсана
Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
Активисты организации Белые каски в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
Обломки упавшего в море вертолета с россиянами доставили в порт Ливорно
В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
23:35Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ
Лента новостейМолния