Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией

КАИР, 23 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана готов к новым переговорам по пересмотру подписанного 18 июля с оппозицией политического соглашения о будущем устройстве государства, если это поможет прекратить вооруженные действия в ряде суданских провинций (регионе Дарфур и некоторых других) и положит конец страданиям граждан в районах боевых действий, заявил, как пишет египетская газета " Переходный военный совет Судана готов к новым переговорам по пересмотру подписанного 18 июля с оппозицией политического соглашения о будущем устройстве государства, если это поможет прекратить вооруженные действия в ряде суданских провинций (регионе Дарфур и некоторых других) и положит конец страданиям граждан в районах боевых действий, заявил, как пишет египетская газета " Дустур ", заместитель главы политического комитета суданского военсовета Ясер аль-Ата.

Военные и оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации, переговоры по которой затягиваются.

В ходе консультаций, проходящих в настоящее время в столице Эфиопии Аддис-Абебе, между политической суданской оппозицией и "Революционным фронтом", объединяющим вооруженные движения Судана, Фронт потребовал выделить его представителям места в будущем Верховном правящем совете. Стороны договорились, что представители Фронта получат два из пяти предназначенных для гражданских сил кресла, еще три займут делегаты от "Сил за свободу и перемены". Оппозиция и представители вооруженных движений договорились также об избрании премьер-министра, но отложили формирование правительства до достижения всеобщего соглашения по прекращению боевых действий в охваченных вооруженным противостоянием суданских провинциях. Все договоренности, к которым пришли делегации в Аддис-Абебе, должны быть оформлены и подписаны в форме соглашения.

По словам Ясира аль-Ата, "можно подписать приложение к политическому соглашению... Сегодняшняя экономическая и политическая ситуация не позволяют откладывать формирование правительства, как того требуют вооруженные формирования". Представитель военного совета высказался за то, чтобы кабмин был полностью сформирован, а после достижения окончательной договоренности с представителями суданских вооруженных движений им были бы предоставлены утвержденные на переговорах министерские должности.

Представитель военсовета также категорически отверг возможность для вооруженных движений заниматься политической деятельностью "без предварительного урегулирования вопросов безопасности".