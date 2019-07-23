Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

"Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Володин отметил, что обвинения России в агрессии и оккупации территорий оскорбляют жителей страны и не могут "оставить их равнодушными".

Ранее Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Это предложение последовало после обострения отношений Тбилиси и Москвы из-за антироссийских высказывания грузинских лидеров. При этом российский президент Владимир Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу".

Обострение отношений с Грузией

В июне в Грузии проходили массовые беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.

Тогда Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.

Еще больше обострил ситуацию телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния, который в начале июля нецензурно оскорбил Владимира Путина в прямом эфире.

Оскорбления Габунии в адрес покойных родителей российского лидера вызвали возмущение у зрителей — сотни человек собрались у стен офиса телеканала "Рустави 2", требуя уволить телеведущего и гендиректора канала Нику Гварамию. Телеканал временно приостановил работу, а Габунию временно отстранили от эфира.