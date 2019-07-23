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РИА Новости

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Вчера, 23:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

"Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Володин отметил, что обвинения России в агрессии и оккупации территорий оскорбляют жителей страны и не могут "оставить их равнодушными".
Ранее Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Это предложение последовало после обострения отношений Тбилиси и Москвы из-за антироссийских высказывания грузинских лидеров. При этом российский президент Владимир Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу".
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Обострение отношений с Грузией

В июне в Грузии проходили массовые беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.
Тогда Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.
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"Всякая истерика имеет предел". Политолог о кризисе между Россией и ГрузиейГлава МИД Сергей Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии. Речь идет о действиях грузинских политиков. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, в этой ситуации очень важна позиция России.
Еще больше обострил ситуацию телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния, который в начале июля нецензурно оскорбил Владимира Путина в прямом эфире.
Оскорбления Габунии в адрес покойных родителей российского лидера вызвали возмущение у зрителей — сотни человек собрались у стен офиса телеканала "Рустави 2", требуя уволить телеведущего и гендиректора канала Нику Гварамию. Телеканал временно приостановил работу, а Габунию временно отстранили от эфира.
Российский МИД назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Некоторые также предлагали возбудить в отношении журналиста уголовное дело, однако Путин заметил, что это сделает ему "много чести".
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Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
198743526
Обсудить 37
Протесты в ГрузииВячеслав ВолодинРоссияГрузия
Популярные комментарии
Володин, ты как челобитную президенту подаешь?))
23 июля, 23:52
АБАфанасий Бессмертный
91200015
За базар отвечать надобно! Согласен с Володиным.
24 июля, 00:00
Nikki 56
22000212
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