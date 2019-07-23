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РИА Новости

Небензя отверг идею США по урегулированию палестино-израильского конфликта

Вчера, 23:12
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© AFP 2019 / Thomas CoexВид на разделительный израильский барьер и поселение Неве Яаков в Восточном Иерасуламе из палестинской деревни Ал-Рам на Западном берегу реки Иордан. 17 января 2019
Вид на разделительный израильский барьер и поселение Неве Яаков в Восточном Иерасуламе из палестинской деревни Ал-Рам на Западном берегу реки Иордан. 17 января 2019
© AFP 2019 / Thomas Coex
ООН, 23 июл – РИА Новости. Россия не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что палестино-израильский конфликт "не закончится на основе международного консенсуса о том, кто прав, а кто нет, о том, кто должен отказаться от Х и кто должен отказаться от Y".
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"Международный консенсус может работать время от времени, когда вы действительно можете достичь международного консенсуса. В случае палестино-израильского конфликта международный консенсус не был достигнут", - отметил он.
Как указал в свою очередь Небензя, база для урегулирования конфликта была разработана Советом безопасности.
"И это тот самый международный консенсус, об отсутствии которого сегодня говорил уважаемый представитель Соединенных Штатов. И этот международный консенсус и есть международное право, потому что резолюция Совета безопасности – это и есть международное право. Их просто надо выполнять", - подчеркнул Небензя.
Он заявил, что ревизия этого международного консенсуса также находится в руках Совета безопасности ООН.
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"Дело не в отсутствии международного консенсуса, а дело в полном игнорировании этого международно-правового признанного консенсуса со стороны Соединенных Штатов сегодня. Мне интересно, понимает ли уважаемый представитель Соединенных Штатов, как он далеко зайдет с таким посредничеством", - отметил постпред РФ.
"Мы не приемлем практику монополизации политико-дипломатических усилий. Предлагаем вернуться к зарекомендовавшей себя практике многосторонних усилий, включая задействование квартета международных посредников как уникального механизма сопровождения ближневосточного урегулирования", - отметил Небензя.
По его словам, "никакие односторонние шаги не способны подменить ключевые принципы двух государств – земля в обмен на мир, арабскую мирную инициативу, а также изменить статус оккупированных территорий, включая сирийские Голаны".
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Василий НебензяАрабо-израильский конфликтРоссияСШАПолитика
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