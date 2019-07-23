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РИА Новости

В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными

Вчера, 23:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
В соцсети попал видеоролик, на котором видно, как группа неизвестных избивает мужчину под стенами Судакской крепости. Как сказано на сайте администрации Судака, туриста избила группа лиц, занимающихся незаконным бизнесом, связанным с фотографированием животных на набережных полуострова и других объектах массового скопления отдыхающих. Об этом говорится и в комментарии к видео, где указано, что так называемые "фотоживодёры" напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. Сам инцидент произошел 22 июля.
Несмотря на то, что сообщение об инциденте на сайте администрации Судака озаглавлено "По факту группового хулиганства с участием фотоживодёров возбуждено уголовное дело", в тексте возбуждение уголовного дела или проверка не упоминаются. Приводятся слова главы администрации Судака Андрея Некрасова, который назвал случившееся "вопиющим случаем и проявлением бандитизма" и что "практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает "фотоживодёров".
Получить комментарий полиции региона по факту инцидента РИА Новости пока не удалось.
Местный блогер Александр Кирьяков в комментарии телеканалу "Крым 24" сообщил, что группы "фотоживодеров" работают в Судаке много лет, действуют "нагло и буквально вымогают у людей деньги" после того, как с помощью ухищрений фотографируют туристов, в том числе детей с животными. В соцсетях пользователи отмечают, что такой "бизнес" работает во всех приморских городах и поселках Крыма.
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