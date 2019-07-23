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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ прокомментировали прошедшую встречу ЦИК с кандидатами в Мосгордуму

Вчера, 23:01
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ЦИК РФ показал открытость на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы и напомнил, что избирательная система ориентируется на закон и не поддается давлению, считает сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.
"Эта встреча очень важная, знаковая. Она, во-первых, показала открытость Центризбиркома, поскольку были несколько десятков представителей российских и зарубежных СМИ, трансляция встречи велась и на сайте ЦИК, и в интернете. Обсуждались весьма острые вопросы. ЦИК не боится этой остроты", - сообщил РИА Новости Брод.
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По его словам, Центризбирком расставил четкие акценты относительно того, что манипуляции со стороны политиков избирательной системой невозможны. "Избирательная система ориентируется на закон, а не на шантаж, не поддается давлению", - добавил сопредседатель организации.
"Считаю, что участники встречи все-таки не признали своих ошибок, а пытались выторговывать для себя льготные условия, показывая, что политическая целесообразность для них важнее, чем закон", - поделился он.
Брод выразил надежду на то, что в ближайшее время все жалобы будут проверены. "В случае подтвердившихся фактов будут приняты меры, если какие-то отказы были незаконные и недостоверные, то те кандидаты будут восстановлены на избирательном марафоне", - сказал он.
"Я считаю, что поводов для дальнейших митингов уже нет. Проблема поднята, осознана и дальше уже необходимо ее разрешать в соответствии с законодательством, а не на площадях", - заключил член Совета.
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Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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