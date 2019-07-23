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РИА Новости

США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии"

Вчера, 22:33
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
"Госсекретарь (Майк Помпео) решил наложить визовые ограничения на нигерийцев, которые, как мы считаем, отвечают за подрыв демократии в Нигерии либо потворствуют ему", - говорится в заявлении.
Конкретных людей, которым будет запрещен въезд в США, госдеп не назвал. Ведомство также не конкретизировало обвинения против этих лиц. При этом в госдепе заявили, что санкции не направлены против народа Нигерии или нового правительства страны.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
17 июля, 03:00
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