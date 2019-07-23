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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях

Вчера, 22:03
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Боевики за минувшие сутки обстреляли восемь населенных пунктов в провинциях Хама, Алеппо и Латакия в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
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"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия, Шария, Кафер-Нбуда, Хуайз и Джалама провинции Хама, Джамалия провинции Алеппо, а также Руайсет-Эль-Хорш и Мортлу провинции Латакия", - сказал он.
Руководитель Центра по примирению рассказал, что в Сирии продолжается возвращение беженцев в места их прежнего проживания, российские военные обеспечивают работу десяти пунктов пропуска.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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