Боевики нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях

Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото

Мужчина на одной из улиц в Алеппо

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Боевики за минувшие сутки обстреляли восемь населенных пунктов в провинциях Хама, Алеппо и Латакия в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия, Шария, Кафер-Нбуда, Хуайз и Джалама провинции Хама, Джамалия провинции Алеппо, а также Руайсет-Эль-Хорш и Мортлу провинции Латакия", - сказал он.