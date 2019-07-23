В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за возможной непогоды

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Сочи из-за угрозы ливней, шквалистого ветра, опасности формирования смерчей над морем, сообщает администрация курорта.

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за ливней с грозами, града, шквалистого ветра, угрозы формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках. По данным ГУМЧС России в регионе, наиболее сложная обстановка может сложиться в юго-восточных районах края, предгорных районах и по побережью Черного и Азовского морей. По информации ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Чёрного и Азовского морей", на территории Сочи во вторник и среду ожидается усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, гроза, местами сильный дождь.

"В Сочи введен режим повышенной готовности. Действовать он будет до 18.00 29 июля. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по распоряжению мэра Сочи Анатолия Пахомова все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В целях предупреждения и ликвидации последствий непогоды на наиболее опасных участках рек, подверженных подтоплению, организован круглосуточный мониторинг.

"Непогода не должна застать врасплох. Нужно уделить максимальное внимание оползневым участкам, мониторить реки и ливневки", - цитируются в сообщении слова мэра.

Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов, выхода в горы.