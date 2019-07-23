Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T21:57Z
https://ria.ru/20190723/1556817364.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155005/24/1550052423_0:52:1500:896_1036x0_80_0_0_18023bdbcd7ebaa51d47cfe36caed34f.jpg
РИА Новости

Врио главы КБР попросил Путина помочь с водоснабжением населенных пунктов

Вчера, 21:57
342
© РИА Новости / Михаил КлиментьевВрио главы КБР приняли в состав регионального волонтерского движения
Врио главы КБР приняли в состав регионального волонтерского движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства оказать региону помощь в решении проблемы водоснабжения населенных пунктов, а также в ремонте детской больницы.
Ранее сообщалось, что Путин провел рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018
14 февраля, 17:55
Агентство инвестиций поможет КБР модернизировать социальные объекты
"Отдельно рассказал главе государства об основных трудностях. Удалось обсудить и найти понимание Владимира Владимировича по одному из самых важных для нас на сегодня вопросов: вопросу водоснабжения населенных пунктов республики. К сожалению, средств, предусмотренных федеральным проектом "Чистая вода", в котором участвует наш регион, для полного решения проблемы недостаточно. Поэтому попросил Владимира Владимировича помочь - выделить республике дополнительные средства на реализацию проекта", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он также сообщил, что обратился к президенту с просьбой о содействии по вопросу капитального ремонта республиканской детской клинической больницы в Нальчике.
"Это позволит нам внедрить высокотехнологичную медицинскую помощь, повысить доступность современных медицинских технологий. Прежде всего, благодаря этому родителям с детьми больше не нужно будет ехать за эффективной медициной за пределы республики. Качественное лечение можно будет получить дома", - отметил врио главы Кабардино-Балкарии.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Вчера, 13:13
Путин поручил повысить открытость программ по благоустройству территорий
610000
Обсудить 1
Владимир ПутинКабардино-БалкарияОбщество
Рекомендуем
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Госдуме призвали приравнять звонок в скорую к согласию на оказание помощи
Обломки упавшего в море вертолета с россиянами доставили в порт Ливорно
США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии"
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал действия Бразилии в рамках БРИКС
Глава Национального собрания Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо гарантировал защиту активов компании Chevron в Венесуэле
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
"Парламент" Гуаидо одобрил пакт об иностранной военной помощи
Панель пассажирского лифта
В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Около 56% москвичей считают, что жизнь в столице стала лучше, показал опрос
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
"Обдирают хуже Китая": Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
Нестор Шуфрич
Оппозиционный депутат пообещал "стать совестью" партии Зеленского в Раде
Гаражи
Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
23:35Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ
Лента новостейМолния