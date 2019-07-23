Врио главы КБР попросил Путина помочь с водоснабжением населенных пунктов

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства оказать региону помощь в решении проблемы водоснабжения населенных пунктов, а также в ремонте детской больницы.

Ранее сообщалось, что Путин провел рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.

"Отдельно рассказал главе государства об основных трудностях. Удалось обсудить и найти понимание Владимира Владимировича по одному из самых важных для нас на сегодня вопросов: вопросу водоснабжения населенных пунктов республики. К сожалению, средств, предусмотренных федеральным проектом "Чистая вода", в котором участвует наш регион, для полного решения проблемы недостаточно. Поэтому попросил Владимира Владимировича помочь - выделить республике дополнительные средства на реализацию проекта", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram

Он также сообщил, что обратился к президенту с просьбой о содействии по вопросу капитального ремонта республиканской детской клинической больницы в Нальчике.