Около 56% москвичей считают, что жизнь в столице стала лучше, показал опрос

Отдыхающие в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более половины москвичей (55,9%) считают, что жизнь в столице за последние два года изменилась в лучшую сторону, а удовлетворение работой мэра Москвы Сергея Собянина выражают 64,8%, свидетельствует данные опроса фонда "Петербургская политика".

По данным исследования, более половины москвичей (55,9%) считают, что общая ситуация с жизнью в столице изменилась в лучшую сторону, 23,2% придерживаются противоположного мнения. При это 43,6% респондентов ожидают улучшения своей жизни в ближайший год, а 22% полагают, что ситуация станет хуже.

Удовлетворение работой столичного градоначальника Сергея Собянина выражают 64,8% жителей столицы, 26,3% указали, что недовольны его деятельностью, указано в опросе.

Отмечается, что у ближайшего окружения (родственников, сослуживцев, друзей и других) 64,3% москвичей преобладает тревожное настроение по поводу текущей экономической ситуации в России, у 20,8% - спокойное, у 8,5% - безразличное.