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РИА Новости

Около 56% москвичей считают, что жизнь в столице стала лучше, показал опрос

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более половины москвичей (55,9%) считают, что жизнь в столице за последние два года изменилась в лучшую сторону, а удовлетворение работой мэра Москвы Сергея Собянина выражают 64,8%, свидетельствует данные опроса фонда "Петербургская политика".
По данным исследования, более половины москвичей (55,9%) считают, что общая ситуация с жизнью в столице изменилась в лучшую сторону, 23,2% придерживаются противоположного мнения. При это 43,6% респондентов ожидают улучшения своей жизни в ближайший год, а 22% полагают, что ситуация станет хуже.
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Удовлетворение работой столичного градоначальника Сергея Собянина выражают 64,8% жителей столицы, 26,3% указали, что недовольны его деятельностью, указано в опросе.
Отмечается, что у ближайшего окружения (родственников, сослуживцев, друзей и других) 64,3% москвичей преобладает тревожное настроение по поводу текущей экономической ситуации в России, у 20,8% - спокойное, у 8,5% - безразличное.
Фонд "Петербургская политика" провел опрос 20-22 июля. В нем принимали участие москвичи в возрасте от 18 лет. Метод опроса - личное стандартизированное интервью. Количество опрошенных составило 1,2 тысячи человек. Погрешность выборки не превышает 2,5%.
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Популярные комментарии
После заката солнца страшно на улицу выходить ,из свадебных кортежей стреляют из пистолетов ,постоянные разборки мигрантов массовые. Это лучше что ли стало?
23 июля, 21:50
Антуан Тыдыщев!
800013
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