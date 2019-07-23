Под Волгоградом два человека погибли в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 18.45 (17.45 мск) в Дубовском районе на дороге Сызрань-Волгоград. Столкнулись автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, и автобус Волгоград-Жирновск.
"В результате ДТП водитель и пассажирка (супруги) из легкового автомобиля скончались. Их пятилетний ребенок с переломом ноги госпитализирован", - сказал представитель ведомства. В автобусе находились 20 человек, никто не госпитализирован, уточнил он.
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