Под Волгоградом два человека погибли в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 18.45 (17.45 мск) в Дубовском районе на дороге Сызрань-Волгоград. Столкнулись автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, и автобус Волгоград-Жирновск.