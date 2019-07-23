Более половины москвичей планируют пойти на выборы в МГД, показал опрос

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более половины москвичей планируют голосовать на выборах депутатов Мосгордумы, при этом треть жителей столицы (67,5%) еще не решила, за какого кандидата отдадут свой голос, свидетельствует данные опроса фонда "Петербургская политика".

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

По данным опроса, более половины москвичей (58,8%) предполагают свое участие в выборах в Мосгордуму, 31% не собираются идти на них. При этом треть граждан (67,5%) еще не решила, за какого кандидата будет голосовать, а 23,8% ответили, что уже точно знают или знают, но пока не уверены в своем выборе и могут его изменить.

Москвичи демонстрируют высокую информированность о проходящей кампании по выборам депутатов МГД: подавляющее большинство (78,9%) знают о предстоящем голосовании, лишь 19% слышали об этом впервые, указано в опросе.

Отмечается, что 58,5% опрошенных знают или слышали об акциях протеста, которые были инициированы оппозиционными кандидатами из-за их недопуска, а 37,6% узнали об этом только сейчас. В то же время лишь 10,9% респондентов готовы принять в протестных акциях участие, а 50,6% не поддерживают или выражают к ним безразличие.

Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордум, которые подали апелляции на недопуск на выборы депутатов МГД, на согласованном митинге в минувшую субботу объявили о том, что следующая акция может состояться 27 июля перед зданием столичной мэрии. В столичном главке полиции попросили москвичей и гостей города воздержаться от участия в несогласованном мероприятии на Тверской улице, напомнив об ответственности организаторов.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек.

На предыдущих выборах в Мосгордуму, которые прошли в сентябре 2014 года, итоговая явка составила 21,04%.