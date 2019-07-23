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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кучерена: любые массовые мероприятия необходимо согласовывать с властями

Вчера, 21:17
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Кучерена на пресс-конференции, посвященной выходу своей книги "Время спрута"
Анатолий Кучерена на пресс-конференции, посвященной выходу своей книги Время спрута
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мероприятия, предусматривающие большое скопление людей, по закону требуют согласования с властями, поэтому кандидаты в депутаты Мосгордумы не должны забывать об этом, призывая избирателей "выйти на улицу", заявил РИА Новости глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена.
Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, которые подали апелляции на недопуск на выборы депутатов МГД, на согласованном митинге в минувшую субботу объявили о том, что следующая акция может состояться 27 июля перед зданием столичной мэрии. В столичном главке полиции попросили москвичей и гостей города воздержаться от участия в несогласованном мероприятии на Тверской улице, напомнив об ответственности организаторов.
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"В любом случае организаторам следует помнить о том, что любые массовые скопления людей органами внутренних дел могут быть расценены, как нарушение закона о митингах, если нет согласования. И все согласования на проведение массового мероприятия нужно получить", - сказал Кучерена.
По его словам, если таких согласований не будет, то полиция по закону может использовать все свои полномочия для обеспечения общественного порядка.
"Какие бы призывы не звучали, граждане должны думать о своей безопасности, это очень важно... Есть закон, и организаторы мероприятия - возможные будущие законодатели - должны помнить об этом и вести себя предельно аккуратно, призывая придти на это мероприятие", - отметил Кучерена.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
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Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек.
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