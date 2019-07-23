"Обдирают хуже Китая": Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза "обдирают" США в торговле больше, чем КНР, считает президент США Дональд Трамп.

"Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики это так называемы союзники Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай", - сказал Трамп в Вашингтоне, выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.

"Они, ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова", - сказал президент США, указав на то, что он "заставляет" союзников платить.

Трамп выразил уверенность, что с его приходом США "снова уважают как страну".

Президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Он также поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал разобраться с невыгодными, по его мнению, торговыми отношениями США с другими странами. Так, в ноябре 2018 года было подписано соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канады, которое должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение уже ратифицировано Мехико и ждет ратификации в США и Канаде.