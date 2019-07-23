Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве супруги.
По версии следствия, жителя Башкирии разозлил отказ супруги от интимной близости, после чего мужчина ударил ее в живот. Госпитализированная женщина умерла спустя четыре дня.
Как отмечается на сайте регионального СК, пострадавшая не стала жаловаться на мужа и объяснила свою травму падением.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.
Мужчину задержали. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.
3 июля, 16:30"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.