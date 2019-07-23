Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме

"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцами Сестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.