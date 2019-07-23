Эксперты рекомендовали эвакуировать населенные пункты близ вулкана Убинас

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. Институт геологии и металлургии Перу, наряду с другими специалистами ведущий наблюдение за активным вулканом Убинас, рекомендует незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов, говорится в сообщении института.
"Учитывая возможность возникновения новых взрывов в вулкане Убинас, Институт геологии, горного дела и металлургии (INGEMMET) рекомендует немедленную эвакуацию из поселений Керапи, Убинас, Эскача, Уатауа, Тоноайя, Сакуайя и Сан-Мигель", - отмечают эксперты.
Институт отмечает, что во время последнего взрыва в кратере в домах городка Убинас, расположенного в 6 километрах от кратера, тряслись стекла, вулкан выбросил породу размером от 2 до 5,5 сантиметрa.
Кроме того, специалисты предлагают закрыть проезд по дороге, проходящей у подножия вулкана.
Эти предложения были сделаны на совещании чрезвычайных служб и экспертов, которое проходит в Перу.
Власти Перу ввели чрезвычайное положение в трёх департаментах страны из-за активности вулкана Убинас. Согласно указу президента и совета министров, ЧП объявлено в департаментах Мокегуа, Арекипа и Такна на 60 дней. Данный режим означает, что все органы власти должны быть готовы к принятию оперативных мер для предотвращения негативных последствий от действия вулкана.