Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минтруд определил величину прожиточного минимума за первый квартал года в размере 10753 рублей. Приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Для трудоспособного населения - 11653 рубля, пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585 рублей", - говорится в документе.

Ранее министерство предложило повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса.

В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — заявили в Минтруда.

Таким образом прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей — на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.

Борьба с бедностью является одной из ключевых задач властей. Первого июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все национальные проекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов россиян. Он пояснил, что для того чтобы повышался уровень жизни россиян, у них должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.