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РИА Новости

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

Вчера, 20:48
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минтруд определил величину прожиточного минимума за первый квартал года в размере 10753 рублей. Приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Для трудоспособного населения - 11653 рубля, пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585 рублей", - говорится в документе.
Ранее министерство предложило повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса.
В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.
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"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — заявили в Минтруда.
Таким образом прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей — на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.
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Борьба с бедностью является одной из ключевых задач властей. Первого июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все национальные проекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов россиян. Он пояснил, что для того чтобы повышался уровень жизни россиян, у них должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.
По словам Медведева, к 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас. Премьер напомнил, что в прошлом году минимальный размер оплаты труда повышали дважды, также были проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Это привело к тому, что число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек.
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Министерство экономического развития РФОбщество
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