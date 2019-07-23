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РИА Новости

Лавров прокомментировал действия Бразилии в рамках БРИКС

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бразилия очень активно взялась за свое председательство в БРИКС и нет оснований полагать, что она будет пересматривать свои принципиальные подходы в пользу того, чтобы группа сохранялась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Бразилии (Жаир) Болсонару сразу после избрания заявил, что будет сохранять преемственность, продолжать участие в БРИКС. Сейчас бразильцы готовят саммит, который состоится осенью, а буквально через несколько дней состоится министерское заседание формата БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы будем рассматривать вопросы, которые требуется решить в рамках подготовки к встрече в верхах. Бразилия очень активно взялась за свое председательство: проводятся несколько десятков мероприятий, в том числе много министерских. У меня нет оснований полагать, что Бразилия будет пересматривать свои принципиальные подходы в пользу того, чтобы БРИКС сохранялся, развивался и тем самым отражал реалии многополярного мира", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
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Эти реалии, по его словам, проявляются не только в формате БРИКС, но и в формате "Группы двадцати", которая вот уже не один год является ключевым механизмом, где решаются международные экономические и финансовые вопросы.
"Запад в одиночку, без БРИКС и других стран, которые выступают со схожих с нами позиций в рамках "БРИКС плюс", уже не может решать никакие вопросы мировой экономики и финансов", - подчеркнул министр.
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БРИКССергей ЛавровМИД РФБразилияРоссияВ мире
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