Лавров прокомментировал действия Бразилии в рамках БРИКС

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бразилия очень активно взялась за свое председательство в БРИКС и нет оснований полагать, что она будет пересматривать свои принципиальные подходы в пользу того, чтобы группа сохранялась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Эти реалии, по его словам, проявляются не только в формате БРИКС, но и в формате "Группы двадцати", которая вот уже не один год является ключевым механизмом, где решаются международные экономические и финансовые вопросы.