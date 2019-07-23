Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Таким образом, арест был продлен не только экс-министру, но и ещё двум фигурантам этого дела: бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг. Ранее во вторник Басманный суд на аналогичный срок продлил арест обвиняемым Сергею Ильичеву, Александру Пелипасову и Максиму Русакову.

Обосновывая необходимость оставить Абызова и других фигурантов дела в СИЗО, следователь Сергей Степанов заявил, что никто из них не признал вину, все они фактически отказываются от дачи показаний, не сотрудничают со следствием и не дают пояснений. Фигурант дела Николай Степанов даже отказался от дачи образцов своего голоса, добавил он.

По его словам, вина фигурантов дела подтверждается собранными по делу доказательствами, а их нахождение на свободе может угрожать объективному расследованию дела, так как те имеют возможность повлиять на потерпевших и свидетелей или скрыться. Кроме того, Абызов предпринял ряд мер, чтобы скрыть находящиеся на его и аффилированных с ним лиц и компаний счетах значительные суммы, утверждал следователь. Аналогичную позицию занял и прокурор, поддержавший ходатайство о продлении меры пресечения.

Защитники Абызова в свою очередь настаивали на отсутствии каких-либо доказательств, говорящих о причастности экс-министра к каким-либо преступлениям. Инкриминируемые же действия, на которые опирается следствие, следует рассматривать в плоскости экономических споров, заявляли адвокаты, настаивая на отклонении ходатайства следствия и избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста.

В очередной раз по инициативе защиты были приобщены личные поручительства за Абызова, которые дали экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, зампред ВЭБ Наталья Тимакова, актриса и благотворитель Чулпан Хаматова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, совладелец группы AEON Роман Троценко и актриса Ксения Раппопорт.

Позже перед судом выступил и сам бывший министр, который в очередной раз отверг обвинения, назвал уголовное дело "глобальным абсурдом" и отметил, что с таким уровнем подачи доказательств ему могли бы вменить "и терроризм, а бандитизм", и любые другие статьи УК. Кроме того, он отметил, что следствие оказывает на него всестороннее давление.

"… я создал сотни предприятий в девяностые годы, на которых работали не десятки тысяч, а даже сотни тысяч людей, которые приносили государству деньги в виде налогов, и сейчас приносят. А теперь эти активы арестовываются, чтобы разрушить бизнес, чтобы оказать на меня давление. На этом фоне мне также отказывают в свиданиях с родными, в звонках, якобы это может навредить расследованию дела. Кроме того, полтора месяца я не мог получить разрешение на посещение церкви. Если вы возьмете в заложники мою семью, может у вас в части давления что-то и получится. Тем не менее, вы ничем не можете объяснить соразмерность своих действий", - добавил Абызов, обращаясь к следователю Степанову.

Три пальца на правой и два на левой ладони Абызова чуть выше костяшек были обмотаны белым пластырем, из-под которого виднелась зелёнка. Пластырь на пальце, на котором мужчины обычно носят обручальное кольцо, экс-чиновник синей ручкой украсил рисунком сердца. В ходе всего заседания он обменивался взглядами и улыбками с девушкой, которую светская пресса называет его возлюбленной.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".