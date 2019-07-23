США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.

"Используя более 20 компаний, обвиняемые пытались провести незаконные финансовые операции в интересах находящихся под санкциями северокорейских компаний, вовлеченных в распространение оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении минюста.

Обвинение выдвинуто в штате Нью Джерси против компании Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd, ее владелицы Ма Саохун и трех управляющих Чжоу Цзяньшу, Хун Цзиньхуа и Ло Чуаньсю.

Согласно информации минюста, обвиняемые в период с 2009 по 2015 год через сеть офшорных компаний осуществляли незаконные сделки с находящимися под санкциями США северокорейскими компаниями. Минюст обвиняет подозреваемых в нарушении санкционного режима, сговоре с целью его нарушения, сговоре против интересов США и финансовых махинациях.