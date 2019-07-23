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РИА Новости

США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР

Вчера, 20:43
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© AP Photo / Carolyn KasterКандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
"Используя более 20 компаний, обвиняемые пытались провести незаконные финансовые операции в интересах находящихся под санкциями северокорейских компаний, вовлеченных в распространение оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении минюста.
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17 июля, 08:46
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Обвинение выдвинуто в штате Нью Джерси против компании Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd, ее владелицы Ма Саохун и трех управляющих Чжоу Цзяньшу, Хун Цзиньхуа и Ло Чуаньсю.
Согласно информации минюста, обвиняемые в период с 2009 по 2015 год через сеть офшорных компаний осуществляли незаконные сделки с находящимися под санкциями США северокорейскими компаниями. Минюст обвиняет подозреваемых в нарушении санкционного режима, сговоре с целью его нарушения, сговоре против интересов США и финансовых махинациях.
По законам США, в случае обвинительного приговора указанным лицам грозят продолжительные тюремные сроки и крупные штрафы.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
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СанкцииКитайКНДРСШАВ мире
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