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РИА Новости

Володин призвал Грузию заниматься безопасностью туристов

Вчера, 20:32
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Грузии, вместо того чтобы заниматься русофобией, следует думать о том, как заботиться о туристах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Госдума приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Депутаты в заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.
"Не нужно заниматься русофобией, потому что это нас и оскорбляет, и это не может оставить нас равнодушными. Потому что, когда вот эта истерия нагнетается, это значит, завтра любой турист - он будет рисковать, рисковать своей жизнью, спокойствием, едут с детьми. Зачем это нам нужно? Поэтому мы такое заявление сделали. Мы считаем, что это недопустимо", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что Россия входит в число стран первой тройки по количеству туристов в Грузии. И этот фактор, отметил спикер, нужно также учитывать при формировании риторики или конкретных действий в отношении России.
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"Разве можно так относиться к стране, которая тебе помогает, которая перечисляет средства, туристы которой приезжают? Наоборот, нужно о них заботиться, нужно создавать комфорт, условия для того, чтобы приехали вновь", - сказал Володин.
Ранее телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на телевидении Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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