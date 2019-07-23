Володин призвал Грузию заниматься безопасностью туристов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Грузии, вместо того чтобы заниматься русофобией, следует думать о том, как заботиться о туристах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Депутаты в заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

"Не нужно заниматься русофобией, потому что это нас и оскорбляет, и это не может оставить нас равнодушными. Потому что, когда вот эта истерия нагнетается, это значит, завтра любой турист - он будет рисковать, рисковать своей жизнью, спокойствием, едут с детьми. Зачем это нам нужно? Поэтому мы такое заявление сделали. Мы считаем, что это недопустимо", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24"

Он подчеркнул, что Россия входит в число стран первой тройки по количеству туристов в Грузии. И этот фактор, отметил спикер, нужно также учитывать при формировании риторики или конкретных действий в отношении России.

"Разве можно так относиться к стране, которая тебе помогает, которая перечисляет средства, туристы которой приезжают? Наоборот, нужно о них заботиться, нужно создавать комфорт, условия для того, чтобы приехали вновь", - сказал Володин.

Ранее телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на телевидении Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.