Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T20:26Z
https://ria.ru/20190723/1556815304.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155660/51/1556605134_0:0:2910:1637_1036x0_80_0_0_a41559b6c109ea3338c88dd805cb1afe.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Многие страны региона не хотят силовых решений в Венесуэле, заявил Лавров

Вчера, 20:26
171
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многие страны Латинской Америки, в том числе Бразилия, не хотят никаких силовых решений в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если бы все решали ядерные державы, то США давно бы уже добились смещения законного президента и законного правительства в этой стране. Ситуация оказалась гораздо сложнее. Многие страны региона не хотят никаких силовых решений. Даже те, кто требует немедленной отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, категорически не воспринимают идею силового сценария. Международное право все-таки работает, пользуется поддержкой подавляющего большинства стран региона. Убежден, что Бразилия в их числе", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Как отметил министр, нет сомнений, что бразильцы не хотят войны из-за Венесуэлы, хотя их позиция по отношению к нынешней власти в этой стране достаточно резкая.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Вчера, 20:08
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
401000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаБразилияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров: Латинская Америка выступит против военного сценария США в Венесуэле
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД осудил возврат США к усилению санкционного давления на Кубу
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
Лавров призвал США проводить политику ровных отношений
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Сальвини приветствовал избрание Джонсона лидером британских консерваторов
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен временно не будет выполнять обязанности посланника ООН по Сирии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин прокомментировал выборы в Раду
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Лавров призвал вовлекать Иран в диалог, а не выставлять виновником
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, когда примут закон о возврате курилок в аэропорты
Глава Национального собрания Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо гарантировал защиту активов компании Chevron в Венесуэле
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
"Парламент" Гуаидо одобрил пакт об иностранной военной помощи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров в ходе визита на Кубу обсудит комплекс отношений двух стран
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
23:35Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ
Лента новостейМолния