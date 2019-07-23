Многие страны региона не хотят силовых решений в Венесуэле, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многие страны Латинской Америки, в том числе Бразилия, не хотят никаких силовых решений в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если бы все решали ядерные державы, то США давно бы уже добились смещения законного президента и законного правительства в этой стране. Ситуация оказалась гораздо сложнее. Многие страны региона не хотят никаких силовых решений. Даже те, кто требует немедленной отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, категорически не воспринимают идею силового сценария. Международное право все-таки работает, пользуется поддержкой подавляющего большинства стран региона. Убежден, что Бразилия в их числе", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Как отметил министр, нет сомнений, что бразильцы не хотят войны из-за Венесуэлы, хотя их позиция по отношению к нынешней власти в этой стране достаточно резкая.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.