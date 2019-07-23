Многие страны региона не хотят силовых решений в Венесуэле, заявил Лавров

Как отметил министр, нет сомнений, что бразильцы не хотят войны из-за Венесуэлы, хотя их позиция по отношению к нынешней власти в этой стране достаточно резкая.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.