В нижегородском институте педиатрии установили инновационную барокамеру

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Барокамеру "БароОкс", не имеющую аналогов в мире, установили в нижегородском Институте педиатрии, сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Инновационный медицинский аппарат разработала компания "Нижегородский областной бароцентр" – резидент нижегородского технопарка "Анкудиновка".

"Этот аппарат не имеет аналогов в части конструкции корпуса. Традиционно все барокамеры выполнены в виде цилиндра, куда пациент помещается в горизонтальном положении. Конструкция нашей камеры позволяет разместить пациента как горизонтально, так и в полусидячем или сидячем положении. Возможно проведение сеанса ребенка в сопровождении родителя либо медицинского сотрудника. То есть проходить сеансы в барокамере могут дети в возрасте от 6 месяцев", - заявил разработчик барокамеры Сергей Хаханин.

Кроме того, барокамера отличается повышенной пожарной безопасностью.

По словам Хаханина, на реализацию своего проекта компания получила гранты на 3 и 5 миллионов рублей по программе "Старт" Фонда содействия инновациям. "Мы участвовали в двух грантовых программах: на конструкторские разработки, которые позволили нам модернизировать систему подачи кислорода и воздуха барокамеры, и на частичную модернизацию нашей производственной линии", - сообщил разработчик барокамеры.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2018 году по программе "Старт" нижегородскими предприятиями получено 32 миллиона рублей, поддержано 12 проектов. "В этой программе могут принимать участие предприниматели, которые имеют свою инновационную идею, собственные научные разработки", - добавил губернатор.

"Предпринимателям-инноваторам часто намного сложнее, чем другим бизнесменам. Это связано со спецификой инновационных стартапов. В мировой практике, к сожалению, только пятая часть новшеств доходит до стадии реализации и становится жизнеспособным бизнесом. Многие разработки не преодолевают так называемую "долину смерти" - начальный период стартапа, когда инновационная разработка уже готова, но средств для запуска ее в производство нет, потому что потенциальные инвесторы с недоверием относятся к новшеству", - отметил Никитин.

Глава региона подчеркнул, что именно поэтому нужны особые подходы в господдержке инновационного бизнеса.