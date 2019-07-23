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РИА Новости
Нижегородская область

В нижегородском институте педиатрии установили инновационную барокамеру

Вчера, 20:22
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоСотрудница детского отделения реанимации выполняет медицинские процедуры
Сотрудница детского отделения реанимации выполняет медицинские процедуры
© РИА Новости / Игорь Зарембо
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Барокамеру "БароОкс", не имеющую аналогов в мире, установили в нижегородском Институте педиатрии, сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Инновационный медицинский аппарат разработала компания "Нижегородский областной бароцентр" – резидент нижегородского технопарка "Анкудиновка".
"Этот аппарат не имеет аналогов в части конструкции корпуса. Традиционно все барокамеры выполнены в виде цилиндра, куда пациент помещается в горизонтальном положении. Конструкция нашей камеры позволяет разместить пациента как горизонтально, так и в полусидячем или сидячем положении. Возможно проведение сеанса ребенка в сопровождении родителя либо медицинского сотрудника. То есть проходить сеансы в барокамере могут дети в возрасте от 6 месяцев", - заявил разработчик барокамеры Сергей Хаханин.
Кроме того, барокамера отличается повышенной пожарной безопасностью.
По словам Хаханина, на реализацию своего проекта компания получила гранты на 3 и 5 миллионов рублей по программе "Старт" Фонда содействия инновациям. "Мы участвовали в двух грантовых программах: на конструкторские разработки, которые позволили нам модернизировать систему подачи кислорода и воздуха барокамеры, и на частичную модернизацию нашей производственной линии", - сообщил разработчик барокамеры.
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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2018 году по программе "Старт" нижегородскими предприятиями получено 32 миллиона рублей, поддержано 12 проектов. "В этой программе могут принимать участие предприниматели, которые имеют свою инновационную идею, собственные научные разработки", - добавил губернатор.
"Предпринимателям-инноваторам часто намного сложнее, чем другим бизнесменам. Это связано со спецификой инновационных стартапов. В мировой практике, к сожалению, только пятая часть новшеств доходит до стадии реализации и становится жизнеспособным бизнесом. Многие разработки не преодолевают так называемую "долину смерти" - начальный период стартапа, когда инновационная разработка уже готова, но средств для запуска ее в производство нет, потому что потенциальные инвесторы с недоверием относятся к новшеству", - отметил Никитин.
Глава региона подчеркнул, что именно поэтому нужны особые подходы в господдержке инновационного бизнеса.
"Одно из эффективных решений – гранты, которые могут помочь предпринимателю как раз на начальной стадии реализации проекта. Мы договорились, что будем более активно сотрудничать с федеральным Фондом содействия инновациям. Только в 2019 году планируем получить около 100 миллионов рублей на поддержку нижегородских инновационных стартапов на разных стадиях. Это значит, что несколько десятков прорывных идей смогут воплотиться в жизнь", - заявил Никитин.
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