Лавров: Латинская Америка выступит против военного сценария США в Венесуэле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Все страны Латинской Америки выступят против, если США пойдут на военный сценарий решения политического кризиса в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с удивлением услышали заявление официальных лиц США насчет того, что доктрина Монро жива. Когда США выступали с наиболее агрессивных позиций по отношению к Венесуэле, прозвучало, что на Венесуэле дело не закончится, следующими будут Куба и Никарагуа. Это очень аррогантная, вызывающая позиция. В современном мире редко такое услышишь. Утверждение о том, что доктрина Монро жива, - это факт. Мы слышали такие заявления от советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона", - заявил Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT в преддверии турне по Латинской Америке.

Он добавил, что "это не принесет лавров американской внешней политике".

"Даже те латиноамериканские страны, которые поддерживали США в пользу смены власти в Венесуэле, никогда не согласятся на военный сценарий. Если кто-то в Вашингтоне все-таки решит применить силу, я убежден, что вся Латинская Америка выступит против этого. Страны региона давно для себя сделали вывод о недопустимости смены режимов неконституционным путем", - пояснил министр.

По словам Лаврова, у стран Латинской Америки есть "чувство собственного достоинства и справедливости". "Все это позволяет нам надеяться, что будут найдены мирные решения и пути выхода из кризиса в Венесуэле или в какой-либо другой части мира", - заключил министр.