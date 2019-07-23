Глава Челябинской области предложил перезапустить завод "Уфалейникель"

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, 23 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области предлагают перезапустить промышленные площадки закрытого несколько лет назад завода "Уфалейникель" (город Верхний Уфалей), продолжив переговоры с потенциальными инвесторами, сообщил во вторник глава региона Алексей Текслер.

Во вторник Текслер посетил город Верхний Уфалей, где побывал на соцобъектах, предприятие "Уралмрамор" и промплощадку, где располагается закрытый несколько лет назад завод "Уфалейникель". Также глава региона встретился с жителями.

"Не мог не посетить предприятие, которое было градообразующим. Хотел бы, чтобы история закрытия предприятия имела успешное окончание. Есть площадка, есть решение о создании ТОСЭР, и теперь самое важное – это те инвесторы, которые придут. Это одна большая задача… Но мы должны знать, с чем они придут. Нужно провести переговоры с конкурсным управляющим, нужно перезапустить площадки…", - сказал Текслер на встрече с жителями.

Между тем, пока якорного инвестора у завода, несмотря на ТОСЭР, нет. "Статус ТОСЭР был сделан, чтобы здесь восстановилось какое-то производство, не никель, и даже хорошо, что не никель… Площадка есть, коммуникации все есть…", - пояснил он.

Также Текслер спросил, сколько рабочих мест будет открыто с приходом инвесторов на промплощадки. Как уточнил представитель службы замглавного инженера предприятия Дмитрий Искорцев, на площадках смогут работать 1,5-2 тысячи человек. "Пока есть только небольшие инвесторы, которые готовы взять часть площадей, они выезжали на место… но все это небыстрый процесс…", - добавил он.

Ранее, по словам Искорцева, было много интересантов, технологов с других предприятий, но из-за небыстрого процесса они охладели к своим планам, связанным с заводом. "Завод же в настоящее время является технологическим парком, который обеспечивает для потенциальных инвесторов ресурсы. Это площадка, на которую они могут зайти. Мы пока не видим реального инвестора", - пояснил он.

По словам главы Верхнеуфалейского городского поселения Веры Усковой, власти хотели бы, чтобы эта площадка зажила новой жизнью, но есть опасения, что среди потенциальных инвесторов есть те, которые могут просто прийти за металлом, и этого нужно избежать. "Предлагаю провести совещание на вашем уровне, чтобы они представили свои проекты", - сказала Ускова, обращаясь к Текслеру.