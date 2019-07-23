Володин прокомментировал выборы в Раду

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обсуждать парламентские выборы на Украине стоит после того, как Верховная рада примет конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.
"Давайте обсуждать политику, когда политики будут совершать поступки и принимать решения. Вот будут решения, будем их обсуждать. Мы, на мой взгляд, не очень правильно подходим к обсуждению этих вопросов. Выборы - это сугубо внутреннее дело Украины, так же как и Грузии, других стран, Америки. Граждане считают для себя правильным поддержать тех или других кандидатов. Это их право. И вообще это то, во что никогда Россия не вмешивалась и не вмешивается", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что украинский парламент может принять законы, которые будут регулировать правовой статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Вот если будут приняты эти решения, мы сможем высказаться, насколько они эффективно решат задачи тех же минских договоренностей. Это уже в полномочиях выборной Рады, парламента Украины", - сказал Володин.
"Прекратится война в ДНР и ЛНР? Это также решение, которое во многом зависит от нового парламента. Вот это можно будет обсуждать", - считает спикер Госдумы.
Вчера, 19:53"Донбасс милостыни не просит". Украинский политик о будущем русского языкаВ партии Владимира Зеленского "Слуга народа" рассказали о будущем русского языка в Донбассе, не исключив более широких прав на его использование. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал эти заявления.