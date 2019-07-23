Володин прокомментировал выборы в Раду

"Давайте обсуждать политику, когда политики будут совершать поступки и принимать решения. Вот будут решения, будем их обсуждать. Мы, на мой взгляд, не очень правильно подходим к обсуждению этих вопросов. Выборы - это сугубо внутреннее дело Украины, так же как и Грузии, других стран, Америки. Граждане считают для себя правильным поддержать тех или других кандидатов. Это их право. И вообще это то, во что никогда Россия не вмешивалась и не вмешивается", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".