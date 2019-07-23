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РИА Новости

Володин прокомментировал выборы в Раду

Вчера, 20:16
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обсуждать парламентские выборы на Украине стоит после того, как Верховная рада примет конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.

"Давайте обсуждать политику, когда политики будут совершать поступки и принимать решения. Вот будут решения, будем их обсуждать. Мы, на мой взгляд, не очень правильно подходим к обсуждению этих вопросов. Выборы - это сугубо внутреннее дело Украины, так же как и Грузии, других стран, Америки. Граждане считают для себя правильным поддержать тех или других кандидатов. Это их право. И вообще это то, во что никогда Россия не вмешивалась и не вмешивается", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что украинский парламент может принять законы, которые будут регулировать правовой статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Вот если будут приняты эти решения, мы сможем высказаться, насколько они эффективно решат задачи тех же минских договоренностей. Это уже в полномочиях выборной Рады, парламента Украины", - сказал Володин.
"Прекратится война в ДНР и ЛНР? Это также решение, которое во многом зависит от нового парламента. Вот это можно будет обсуждать", - считает спикер Госдумы.
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Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
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