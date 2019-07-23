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РИА Новости

Лавров отметил желание Трампа решить проблему Ирана мирным путем

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд политиков в США по-прежнему хотят решить проблему Ирана военным путем, но в Москве предостерегают от этой идеи, исходят из того, что президент США Дональд Трамп не разделяет подобные взгляды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Говоря о ситуации вокруг иранской ядерной сделки и противоречий между США и Ираном, Лавров напомнил, что США сами вышли из соглашения, которое было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН, и при этом пытаются запретить другим странам ее выполнять.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
22 июля, 20:50
Трамп заявил, что все меньше хочет заключать новую сделку с Ираном
"Было бы, конечно, смешно, но, к сожалению, это дело серьезное, и немало "горячих голов" в Вашингтоне хотят решать проблему с Ираном военным путем. Мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента Дональда Трампа. Я не ощущаю, что он разделяет такие взгляды. Но, к сожалению, многие американские политики по-прежнему вынашивают такую идею. Считаю, что это будет крайне опасным развитием событий", - заявил Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Он пояснил, что регион уже неоднократно "страдал от авантюрной политики Вашингтона". "Возьмите в качестве примера Ирак, Ливию. Потом так называемая коалиция хотела повторить то, что было сделано с Ираком и Ливией, в Сирии. К счастью, нам с нашими турецкими, иранскими коллегами удалось этого не допустить. Сейчас мы все активнее продвигаемся по пути политического урегулирования", - добавил российский министр.
Санкции США против Ирана
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Дональд ТрампСергей ЛавровРоссияИранСШАВ мире
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