Лавров отметил желание Трампа решить проблему Ирана мирным путем

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд политиков в США по-прежнему хотят решить проблему Ирана военным путем, но в Москве предостерегают от этой идеи, исходят из того, что президент США Дональд Трамп не разделяет подобные взгляды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря о ситуации вокруг иранской ядерной сделки и противоречий между США и Ираном, Лавров напомнил, что США сами вышли из соглашения, которое было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН, и при этом пытаются запретить другим странам ее выполнять.

"Было бы, конечно, смешно, но, к сожалению, это дело серьезное, и немало "горячих голов" в Вашингтоне хотят решать проблему с Ираном военным путем. Мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента Дональда Трампа. Я не ощущаю, что он разделяет такие взгляды. Но, к сожалению, многие американские политики по-прежнему вынашивают такую идею. Считаю, что это будет крайне опасным развитием событий", - заявил Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT