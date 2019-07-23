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РИА Новости

Лавров в ходе визита на Кубу обсудит комплекс отношений двух стран

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе своего визита на Кубу обсудит с руководством этой страны весь комплекс российско-кубинских отношений.
"Я всегда с большим удовольствием посещаю Кубу. Убежден, что и в этот раз мы проведем полезные переговоры с кубинским руководством, обсудим весь комплекс наших отношений. Они у нас очень насыщенные, многогранные - в экономике, культурной, гуманитарной сферах, в области внешнеполитической координации", - заявил Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров посетит Кубу с официальным визитом 23-24 июля. По ее словам, в ходе визита в Гавану у министра запланирована встреча с кубинским коллегой, с которым будут обсуждаться двусторонние отношения, международная и региональная повестка. Кроме этого, запланированы встречи с руководством Кубы.
"Нас будет особо интересовать вопрос о том, как мы можем в современных условиях продвигать принципы справедливости и международного права. В связи с ситуацией вокруг Венесуэлы в Нью-Йорке сформировалась неофициальная рабочая группа в поддержку принципов Устава ООН, куда входят Куба и Россия, целый ряд других стран", - отметил Лавров.
Глава МИД РФ напомнил, что недавно в отделении ООН в Вене состоялся семинар по проблеме односторонних санкций, в котором участвовали Куба, Венесуэла, Россия, Китай и другие страны. "Чем чаще мы будем демонстрировать свою принципиальную позицию по всем вопросам международной жизни, тем успешнее будет наша совместная работа", - заключил он.
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