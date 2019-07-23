"Трезвая Россия" поддержала повышение возрастного порога продажи алкоголя

Листовка с надписью "Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака" на полке с алкогольными напитками в магазине

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. "Трезвая Россия" поддерживает законопроект по передаче регионам права увеличить возрастной порог продажи алкоголя, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального проекта.

Во вторник в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается предоставить регионам право увеличить возраст, с которого можно приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года.

"Федеральный проект "Трезвая Россия" поддерживает инициативу о передачи прав регионам в решении возрастного порога при продаже алкоголя. Проект "Трезвая Россия" на протяжении пяти лет выступает за увеличение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года" - говорится в сообщении.

Идея создать законодательную инициативу "Закон 21", отмечается в пресс-релизе, родилась в среде российских гражданских активистов, которые возрождают ценностные приоритеты здорового образа жизни в России.

"Инициатива "Закон 21" имеет фундаментальную поддержку: на протяжении пяти лет ВЦИОМ фиксирует более 75% поддержки граждан. На данный момент общественная инициатива "Закон 21" поддержана всеми ответственными политическими партиями, представителями традиционных конфессий, экспертным сообществом, лидерами общественного мнения, главами субъектов России", - подчеркнула пресс-служба.

Проект "Трезвая Россия" направил запрос руководителям регионов страны на предмет согласия с запретом на продажу алкоголя лицам младше 21 года, сообщается в пресс-релизе. Власти 55-ти субъектов России дали положительный ответ.