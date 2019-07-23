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РИА Новости

"Трезвая Россия" поддержала повышение возрастного порога продажи алкоголя

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛистовка с надписью "Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака" на полке с алкогольными напитками в магазине
Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. "Трезвая Россия" поддерживает законопроект по передаче регионам права увеличить возрастной порог продажи алкоголя, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального проекта.
Во вторник в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается предоставить регионам право увеличить возраст, с которого можно приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года.
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"Федеральный проект "Трезвая Россия" поддерживает инициативу о передачи прав регионам в решении возрастного порога при продаже алкоголя. Проект "Трезвая Россия" на протяжении пяти лет выступает за увеличение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года" - говорится в сообщении.
Идея создать законодательную инициативу "Закон 21", отмечается в пресс-релизе, родилась в среде российских гражданских активистов, которые возрождают ценностные приоритеты здорового образа жизни в России.
"Инициатива "Закон 21" имеет фундаментальную поддержку: на протяжении пяти лет ВЦИОМ фиксирует более 75% поддержки граждан. На данный момент общественная инициатива "Закон 21" поддержана всеми ответственными политическими партиями, представителями традиционных конфессий, экспертным сообществом, лидерами общественного мнения, главами субъектов России", - подчеркнула пресс-служба.
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Проект "Трезвая Россия" направил запрос руководителям регионов страны на предмет согласия с запретом на продажу алкоголя лицам младше 21 года, сообщается в пресс-релизе. Власти 55-ти субъектов России дали положительный ответ.
"Закон 21" — это социальный бронежилет, это попытка защитить здоровье молодежи. Безусловно, это важно с точки зрения национальной безопасности и имеет прямое отношение к тем задачам, которые поставил президент в части вопросов демографии",- приводятся в пресс-релизе слова руководителя ФП "Трезвая Россия", члена ОП РФ Султана Хамзаева.
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Трезвая РоссияОбщество
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