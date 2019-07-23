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В подмосковном Наро-Фоминске построят школу на 825 мест

Вчера, 20:07
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городе Наро-Фоминск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 825 мест, расположенной на улице Калинина в Наро-Фоминске", - цитирует пресс-служба слова министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что возведение и проектирование школы предусмотрено государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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