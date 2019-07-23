В подмосковном Наро-Фоминске построят школу на 825 мест

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городе Наро-Фоминск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 825 мест, расположенной на улице Калинина в Наро-Фоминске", - цитирует пресс-служба слова министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что возведение и проектирование школы предусмотрено государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.