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РИА Новости

Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Грузией, заявил Лавров

Вчера, 20:07
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси, в России нет никакого негативного отношения к грузинскому народу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не стремились ухудшать наши отношения с Грузией. Именно грузинское руководство прежде при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения, всячески пыталось ограничивать наше экономическое взаимодействие. Потом экономика взяла свое, и те, кто в Грузии производят материальные блага, очень хорошо помнят, насколько тесными были наши торговые и инвестиционные связи. Сейчас торговля возобновилась. Не думаю, что кто-то от этого испытывает неудобство", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
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"У нас нет никакого негативного отношения и предвзятости к грузинскому народу, наоборот, мы веками жили вместе, ценим культуру и обычаи друг друга", - подчеркнул глава российского МИД.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
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