Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Грузией, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси, в России нет никакого негативного отношения к грузинскому народу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не стремились ухудшать наши отношения с Грузией. Именно грузинское руководство прежде при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения, всячески пыталось ограничивать наше экономическое взаимодействие. Потом экономика взяла свое, и те, кто в Грузии производят материальные блага, очень хорошо помнят, насколько тесными были наши торговые и инвестиционные связи. Сейчас торговля возобновилась. Не думаю, что кто-то от этого испытывает неудобство", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT

"У нас нет никакого негативного отношения и предвзятости к грузинскому народу, наоборот, мы веками жили вместе, ценим культуру и обычаи друг друга", - подчеркнул глава российского МИД.