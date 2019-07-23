Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T20:02Z
https://ria.ru/20190723/1556814528.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155198/58/1551985889_0:69:3068:1795_1036x0_80_0_0_2bd6002fa3d1f5148f1e676c074eaf23.jpg
РИА Новости

Экс-глава МИД назвал сообщения о планах продать Карелию Финляндии бредом

Вчера, 20:02
2578
© РИА Новости / Александр МакаровМинистр иностранных дел Андрей Козырев. 12 декабря 1991
Министр иностранных дел Андрей Козырев. 12 декабря 1991
© РИА Новости / Александр Макаров
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опроверг сообщения о якобы имевшихся в начале 1990-х годов планах по продаже части территории Карелии Финляндии.
Ранее крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова сообщила, что Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин. По словам Федорова, рассматривался вариант продажи за 15 миллиардов долларов некоторых районов, вошедших в состав СССР еще в 1940 году. В итоге в 1994 году от этого варианта решили отказаться.
"Все это – бред сивой кобылы", - написал Козырев в ответ на запрос РИА Новости.
Турбаза Ламберг на берегу Ладожского озера в городе Сортавала в Карелии
22 июля, 21:08
"Никогда такого не могло быть". Бурбулис о "планах" продать Карелию
2341115
Обсудить 1
ФинляндияРоссияВ мире
Рекомендуем
В Москву придет сильное похолодание
РИА
Новости
Пресс-конференция по итогам Чемпионата мира – 2019 по водным видам спорта
Девушка в комнате с плесенью на стенах
Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
Лента
новостей
Российский болельщик
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
Медведев назначил Полину Бадасен замглавы Минэкономразвития
Мария и Татьяна Герцуски, пропавшие в Мюнхене
Пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, считает полиция
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Сбор урожая яблок в Белоруссии
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок
Детский сад
В Ставрополье ветслужба оформляла просроченные продукты для детских садов
Владимир Малиновский
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Алмаз из месторождения Куллинан в ЮАР
Российские химики выяснили, чем можно заменить алмазы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
23:35Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ
Лента новостейМолния