Экс-глава МИД назвал сообщения о планах продать Карелию Финляндии бредом

Ранее крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова сообщила, что Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин. По словам Федорова, рассматривался вариант продажи за 15 миллиардов долларов некоторых районов, вошедших в состав СССР еще в 1940 году. В итоге в 1994 году от этого варианта решили отказаться.