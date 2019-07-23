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РИА Новости

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция "Укртрансгаз"
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
В июне "Укртрансгаз" заявил о срыве аукционов на закупку газа, поскольку ни один поставщик не вышел на тендер. По оценке компании, причиной стала нехватка средств на расчеты по уже заключенным договорам, долг достиг 4,1 миллиарда гривен (более десяти миллиардов рублей). Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
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Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.

"Укртрансгаз" заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы", — говорится в письме, которое опубликовали "Украинские новости".

Ситуация названа "деликатной" и "вызывающей беспокойство".
Следствием этого станет снижение уверенности в украинском рынке, в том числе в возможности хранения газа для последующей поставки, и значительно уменьшит желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны.
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"Газа осталось на неделю". "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации
При этом продолжение несанкционированного отбора газа может привести к дальнейшей нестабильности украинской ГТС и перебоям в транспортировке газа через территорию Украины, отмечается в письме.
Также ненадежность "Укртрансгаза" может ослабить позицию страны в предстоящих переговорах по транзиту газа в формате ЕС — Россия — Украина, подчеркивает EFET.
Авторы послания призвали Коболева "при поддержке компетентных органов" как можно скорее вмешаться в ситуацию и обеспечить оплату просроченных счетов.
"Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020", — резюмировала EFET.
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УкртрансгазЕвропаУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
ворам указали, что они воры! клоунада ужаса продолжается)))
23 июля, 20:32
Сергей Стольник
7360000
Ничего страшного!Пришёл "всемогущий" Зе!Он сейчас усё порешает!Все будут жить счастливо!особенно сами украинцы!
23 июля, 20:07
Иван Петров
14412001
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